Był ważnym ministrem w rządzie Szydło. Teraz chce zostać prezydentem

Jackiewicz w swoim oświadczeniu, które opublikował na platformie X, podkreślił chęć reprezentowania obywateli pragnących prezydenta niezależnego od wpływów partyjnych.

„Ambitna Polska pozwala się rozwijać, budować firmy, pracować za godziwe wynagrodzenie. Nie napuszcza jednych na drugich. Kiedy wstaje z kolan, nie uderza głową w sufit. Jest uśmiechnięta, ale też rozwinięta. Chcę o nią powalczyć, dlatego kandyduję na Prezydenta RP” – napisał w poście, do którego dołączył wideo, w którym poinformował o zebraniu podpisów i złożeniu ich w PKW.

Dawid Jackiewicz startuje w wyborach. Był ministrem u Szydło

Jackiewicz ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 90. był związany z Ruchem Odbudowy Polski, co umożliwiło mu zdobycie pierwszego mandatu poselskiego. W 2001 roku dołączył do PiS, z ramienia którego trzykrotnie uzyskiwał mandat poselski w latach 2005, 2007 i 2011. W 2014 roku został wybrany do Parlamentu Europejskiego.

W latach 2003–2006 pełnił funkcję zastępcy prezydenta Wrocławia, odpowiadając za kwestie związane z budownictwem, planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska oraz zabytków. Po zwycięstwie PiS w wyborach parlamentarnych w 2015 roku objął stanowisko ministra skarbu państwa w rządzie Beaty Szydło, które piastował do września 2016 roku.

Po odejściu z polityki Jackiewicz zaangażował się w działalność biznesową. Był członkiem rady programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu oraz wiceprezesem fundacji Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych.

W latach 2022–2024 pełnił funkcję wiceprezesa spółki Orlen Synthos Green Energy.

Wybory prezydenckie 2025: terminy i procedury

Zgodnie z postanowieniem marszałka Sejmu wybory prezydenckie odbędą się 18 maja 2025 roku. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50% głosów, druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca. Do 24 marca 2025 roku komitety wyborcze muszą zgłosić swoich kandydatów do Państwowej Komisji Wyborczej, a do 4 kwietnia dostarczyć co najmniej 100 tysięcy podpisów poparcia.

Pozostali kandydaci w wyborach 2025

Oprócz Jackiewicza w wyborach prezydenckich 2025 roku startuje wielu innych kandydatów, reprezentujących różne opcje polityczne:

Sławomir Mentzen (Konfederacja) – przewodniczący partii Nowa Nadzieja, poseł na Sejm IX kadencji.

(Konfederacja) – przewodniczący partii Nowa Nadzieja, poseł na Sejm IX kadencji. Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) – prezydent Warszawy od 2018 roku, wcześniej poseł i eurodeputowany.

(Koalicja Obywatelska) – prezydent Warszawy od 2018 roku, wcześniej poseł i eurodeputowany. Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej) – poseł na Sejm IX kadencji, obecnie europoseł, reżyser i publicysta.

(Konfederacja Korony Polskiej) – poseł na Sejm IX kadencji, obecnie europoseł, reżyser i publicysta. Szymon Hołownia (Polska 2050/PSL) – dziennikarz, publicysta, kandydat na prezydenta w 2020 roku, obecnie poseł na Sejm.

(Polska 2050/PSL) – dziennikarz, publicysta, kandydat na prezydenta w 2020 roku, obecnie poseł na Sejm. Adrian Zandberg (Razem) – jeden z liderów partii Razem, poseł na Sejm IX i X kadencji.

(Razem) – jeden z liderów partii Razem, poseł na Sejm IX i X kadencji. Wiesław Lewicki (Normalny Kraj) – przedsiębiorca, lider partii Normalny Kraj.

(Normalny Kraj) – przedsiębiorca, lider partii Normalny Kraj. Maciej Maciak (Ruch Dobrobytu i Pokoju) – dziennikarz i publicysta, założyciel Ruchu Dobrobytu i Pokoju.

(Ruch Dobrobytu i Pokoju) – dziennikarz i publicysta, założyciel Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Magdalena Biejat (Nowa Lewica) – posłanka na Sejm IX i senatorka XI kadencji, działaczka społeczna.

(Nowa Lewica) – posłanka na Sejm IX i senatorka XI kadencji, działaczka społeczna. Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy) – prawnik, działacz samorządowy, związany z ruchem Bezpartyjnych Samorządowców.

(Bezpartyjni Samorządowcy) – prawnik, działacz samorządowy, związany z ruchem Bezpartyjnych Samorządowców. Marek Jakubiak (Wolni Republikanie) – przedsiębiorca, były poseł na Sejm VIII kadencji, lider partii Wolni Republikanie.

(Wolni Republikanie) – przedsiębiorca, były poseł na Sejm VIII kadencji, lider partii Wolni Republikanie. Karol Nawrocki (kandydat wspierany przez PiS) – historyk, prezes Instytutu Pamięci Narodowej od 2021 roku.

(kandydat wspierany przez PiS) – historyk, prezes Instytutu Pamięci Narodowej od 2021 roku. Wojciech Papis (kandydat niezależny) – przedsiębiorca, działacz społeczny.

(kandydat niezależny) – przedsiębiorca, działacz społeczny. Paweł Tanajno (Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców) – przedsiębiorca, działacz społeczny, kandydat na prezydenta w 2015 i 2020 roku.

