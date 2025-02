Pogoda w lutym zaskoczy Polaków. IMGW o licznych anomaliach

IMGW opublikował eksperymentalną prognozę długoterminową na luty, wskazując na istotne odchylenia od normy klimatycznej. Już w styczniu średnia temperatura powietrza w Polsce wyniosła 2,2°C i była o 3,4 stopnia wyższa od wieloletniej normy dla tego miesiąca.

Pogoda na luty. IMGW przedstawiło najnowsze prognozy

W lutym trend ma się pogłębić: zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza, jak i suma opadów atmosferycznych będą wyższe niż średnie wartości z lat 1991–2020. Dla przykładu, w Białymstoku norma dla lutego wynosi od -3,7°C do 0,0°C, ale w tym roku będzie cieplej. To efekt ocieplającego się klimatu. Wyższe temperatury to jednak tylko preludium do kolejnej anomalii pogodowej.

Zróżnicowanie regionalne

W południowo-wschodnich regionach Polski, zwłaszcza na terenach podgórskich, nocne temperatury mogą spadać do -10°C. W innych częściach kraju minimalne temperatury będą oscylować między -5°C a -6°C. Natomiast na zachodzie kraju przewiduje się łagodniejsze warunki, z temperaturami sugerującymi nadchodzącą wiosnę.

Opady śniegu? Niekoniecznie

Mimo że prognozy wskazują na wyższe niż zwykle sumy opadów, nie oznacza to obfitych opadów śniegu. Ze względu na podwyższone temperatury, opady mogą przybierać formę deszczu lub deszczu ze śniegiem, co wpłynie na mniejszą pokrywę śnieżną. Osoby oczekujące na śnieżną zimę mogą być więc rozczarowane.

Czynniki atmosferyczne wpływające na pogodę

Obecna sytuacja meteorologiczna jest kształtowana przez cyklon nad Rosją, przynoszący opady śniegu, oraz antycyklon umacniający się nad Skandynawią. Te układy baryczne powodują napływ coraz chłodniejszego powietrza do Polski.

Jakość powietrza i warunki biometeorologiczne

W związku z trwającym sezonem grzewczym oraz słabym wiatrem jakość powietrza może ulec pogorszeniu. IMGW zwraca uwagę na możliwość wystąpienia podwyższonych stężeń zanieczyszczeń, co może negatywnie wpłynąć na samopoczucie mieszkańców.

