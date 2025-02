IMGW ostrzega. Alerty w wielu regionach. Czy zima wróciła na długo?

Miejscami prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu, co może prowadzić do ich oblodzenia. Temperatura minimalna wyniesie od -2°C do 0°C, a przy gruncie od -3°C do -1°C.

Alert IMGW. Oblodzenie i mróz. Wróciła zima

Alerty przed oblodzeniem obowiązują w województwach:

dolnośląskim (w powiatach południowych),

opolskim (z wyjątkiem powiatów na północnym zachodzie województwa),

śląskim,

małopolskim,

podkarpackim,

lubelskim (w powiatach na południu regionu),

świętokrzyskim,

łódzkim (w powiatach na krańcach południowych).

Ostrzeżenia te obowiązywały od godziny 20:00 dnia 31 stycznia do godziny 8:00 dnia 1 lutego 2025 roku. Niemniej jednak w niektórych regionach kraju, ze względu na niską temperaturę, mogą utrzymywać się nadal.

Nagła zmiana pogody. Czy to powrót zimy?

Jeszcze w piątek rano na południowym wschodzie kraju panowała wiosenna aura, ze słońcem i temperaturami sięgającymi niemal 15°C. Internauci masowo udostępniali zdjęcia pięknej pogody, a nawet zakwitających drzew. Ciepła aura sprawiła, że z zimowego snu zaczęły budzić się trzmiele i nietoperze, a niektórzy informowali o powrocie do kraju dzikiego ptactwa.

Niestety, natura dość brutalnie zadrwiła z przedwczesnych nadziei na ocieplenie. Od piątku do Polski zaczęło napływać zimne powietrze, co spowodowało gwałtowny spadek temperatury. W ciągu dnia temperatura nieznacznie przekroczy 0°C, a w nocy pojawi się mróz. Dodatkowo prognozowane są przelotne opady, głównie śniegu.

Dla przebudzonych z zimowej hibernacji zwierząt oznacza to niechybną śmierć z wychłodzenia. Zarówno w przypadku trzmieli, jak i nietoperzy konsekwencje dla środowiska mogą być tragiczne. Te pierwsze to naturalni zapylacze, wpływający na rozwój roślinności, w tym kwiatów, warzyw i owoców. Nietoperze natomiast pełnią funkcję naturalnych regulatorów populacji owadów. Ich brak może skutkować niekontrolowanym przyrostem szkodników.

Prognoza na sobotę, 1 lutego 2025 roku

W sobotę przewidywane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 2°C do 5°C, a w rejonach podgórskich lokalnie około 0°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami porywisty, z kierunku zachodniego i północno-zachodniego.

Prognoza na noc z soboty na niedzielę. Uwaga na mgły

Nocą zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami przewiduje się przelotne opady śniegu, a na wybrzeżu także deszczu ze śniegiem.

Lokalnie, zwłaszcza na południu, mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -5°C w rejonach podgórskich, około -2°C w centrum, do 1°C w rejonie Helu. Najchłodniej będzie na Podhalu, gdzie termometry mogą wskazać około -10°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

Zalecenia dla mieszkańców

W związku z prognozowanym oblodzeniem dróg i chodników IMGW zaleca zachowanie szczególnej ostrożności. Mieszkańcy powinni być przygotowani na utrudnienia w ruchu drogowym oraz pieszym. Warto śledzić bieżące komunikaty meteorologiczne i dostosować swoje plany do aktualnych warunków pogodowych.

Pamiętajmy, że oblodzenie stanowi poważne zagrożenie zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Ostrożność i rozwaga mogą zapobiec wielu niebezpiecznym sytuacjom.

