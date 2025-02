Przypadki trucia psów w Krakowie. Jest dokładna analiza rozsypywanej substancji

Miasto Kraków informuje na swoich stronach, że ktoś truje psy w całym miejsce. Krakowianie ostrzegali, że trutka jest często ukryta w jedzeniu i zmieszana np. z ziarnem lub ryżem. RMF MAXX podało, że po dokładnej analizie okazało się, że jest to ogólnie dostępna trutka na gryzonie.

Do zatruć czworonogów doszło w różnych rejonach Krakowa, m.in. w okolicach ul. Rusznikarskiej, Wybickiego, Krowoderskich Zuchów, Batalionu „Skała” AK, parku Krowoderskiego oraz os. Dywizjonu 303. W sieci pojawiła się również mapa, która na ten moment liczy łącznie 57 lokalizacji.

Wyjątkowo groźna substancja w Krakowie. Nowe fakty ws. prób otrucia psów

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami podkreśla, aby w przypadku znalezienia podejrzanej substancji nie zbierać jej i nie zabierać do domu. Trutka jest wyjątkowo groźna – część psów nie przeżyło po zetknięciu z tą rozsypaną substancją. W przypadku zaobserwowania u swoich pupilów takich objawów jak ospałość, osłabienie, biegunka, wymioty należy natychmiast skontaktować się z weterynarzem.

Wszelkiego rodzaju niepokojące Incydenty można zgłaszać do straży miejskiej pod numerem 986 lub na policję pod nr alarmowym 112. W związku z powyższymi informacjami zaskoczeniem może wydawać się wpis Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, która podkreśliła, że „w ostatnim czasie nie odnotowała zawiadomień od właścicieli czworonogów, aby ich zwierzęta miały zostać otrute, bądź aby miały one zjeść podczas spacerów rozrzuconą trutkę”.

Zatrucia psów w Krakowie. Zaskakujący wpis policji

Jak dodano, problemu nie zgłaszał też żaden z weterynarzy. Jak czytamy „pojawiające się w mediach doniesienia do tej pory one się nie potwierdziły”. „Dodatkowo dzielnicowi otrzymali zadania, aby zwrócić uwagę czy w ich rejonach nie występuje opisany problem. Na podstawie rozmów z mieszkańcami również nie potwierdzono, aby dochodziło do takich zdarzeń” – stwierdzono.

„Apelujemy do właścicieli czworonogów o zgłaszanie policji podejrzenia, że do zgonu zwierzęcia mogło dojść w wyniku otrucia podczas spaceru. Prosimy również o kontakt weterynarzy, jeśli stwierdzą, że pies, bądź też inne zwierzę mogło zostać otrute” – podsumowała swój post krakowska policja.

