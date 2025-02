Polski youtuber zapowiada wielki projekt. Udało się to nielicznym

Choć znaczna część internautów zna Jakuba „Pateca” Pateckiego od lat – m.in. za sprawą działania w ramach „Ekipy Friza” – to wiele osób dowiedziała się o nim dopiero wiosną ubiegłego roku, kiedy to zdobył Mount Everest.

Samo wejście na najwyższy szczyt świata to nie wszystko. Podczas wspinaczki youtuber zorganizował wraz z fundacją Cancer Fighters zbiórkę na rzecz dzieci chorujących na raka. Zbiórka zakończyła się sukcesem, a na konto fundacji wpłynęło blisko 900 tys. złotych.

Jakub Patecki rusza z „projektem 27”

Kilka miesięcy później, podczas swoich 27 urodzin, „Patec” ogłosił, że zamierza wystartować z tajemniczym „projektem 27”. Nie zdradzając wiele poinformował także, że wybiera się na Antarktydę, żeby zdobyć biegun południowy.

Do planu podróży Jakuba Pateckiego trafiło także zdobycie Mount Vinson, najwyższego szczytu Antarktydy. Wtedy widzowie youtubera zaczęli łączyć kropki. „Czyli koronę świata chcesz zrobić?” – pytali w komentarzach.

„Patec” zamierza zdobyć Koronę Ziemi

Wszystkie spekulacje „Patec” uciął w swoim filmie ze zdobywania Mount Vinson. – Ciężko będzie tutaj przed wami to schować. Jesteście Sherlockami Holmesami – powiedział. – Rzeczywiście. Mamy w planach zrobić Koronę Ziemi. Najpierw zrobiliśmy Everest, teraz robimy Mount Vinson – zapowiedział youtuber.

– Jest to nie lada wyzwanie, któremu nie podołało tak naprawdę aż tak wielu Polaków. Byłby to dla mnie zaszczyt, a żeby podjąć to wyzwanie i miejmy nadzieję ukończyć, może jeszcze w tym roku. Trzymajcie kciuki – powiedział na nagraniu Jakub Patecki.

Choć dokładne ustalenie, ilu osobom udało się zdobyć Koronę Ziemi, jest dość trudne, to szacuje się, że liczba ta nie przekracza 500. Wśród Polaków lista osób mogących pochwalić się takim osiągnięciem nie przekracza 30.

Czytaj też:

Sukces naszej himalaistki. Te szczyty skompletowała jako pierwsza Polka w historiiCzytaj też:

Żaden Polak wcześniej tego nie zrobił. Mateusz Waligóra dotarł na Dach Świata, startując z poziomu morza