Do Polski wróci śnieżna zima. IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał na czwartek ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw dolnośląskiego, opolskiego oraz lubuskiego. Prognozy wskazują na wzrost intensywności opadów śniegu w tych regionach.

Synoptycy ostrzegają także przed niebezpieczną gołoledzią, która może wystąpić lokalnie w strefach słabych opadów marznącego deszczu.

Dalsza część czwartku przyniesie zróżnicowaną aurę w Polsce. Na północnym wschodzie oraz miejscami w centrum kraju spodziewane są pogodne warunki. W pozostałych regionach dominować będzie zachmurzenie z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. W Małopolsce prognozowane są opady deszczu.

Temperatury w ciągu dnia będą się wahać:

na północnym wschodzie około -2°C,

w centrum kraju 2°C,

na południowym wschodzie do 6°C.

Wiatr będzie na ogół słaby, jednak nad morzem oraz w rejonach podgórskich Podkarpacia może osiągać większe prędkości.

Wysoko w Tatrach porywy wiatru mogą dochodzić do 55 km/h, a w Bieszczadach nawet do 70 km/h. W miejscach o silniejszym wietrze odczuwalna temperatura będzie niższa, co warto uwzględnić, planując aktywności na świeżym powietrzu.

Ostrzeżenia i zalecenia dla mieszkańców

IMGW apeluje o ostrożność na drogach, zwłaszcza w regionach objętych ostrzeżeniami przed marznącymi opadami. Kierowcy powinni dostosować prędkość do panujących warunków, a piesi zachować szczególną uwagę na śliskich chodnikach.

Warto również monitorować bieżące komunikaty pogodowe oraz ostrzeżenia meteorologiczne, aby odpowiednio przygotować się na zmieniające się warunki atmosferyczne.

Prognozy na kolejne dni. Wróci śnieg?

Według długoterminowych prognoz IMGW w nadchodzących tygodniach można spodziewać się kontynuacji zimowej aury z okresowymi ochłodzeniami i opadami śniegu. Mieszkańcy powinni być przygotowani na zmienne warunki pogodowe i regularnie sprawdzać aktualne prognozy.

