Zwrot w Sejmie? Trwa gra o kluczowe stanowisko w Rozwoju Plus

Klub Parlamentarny Rozwój Plus rozważa zgłoszenie Marcina Horały jako kandydata na wicemarszałka Sejmu – podała Polska Agencja Prasowa. – Dyskusja, czy w ogóle kogoś zgłaszać, pewnie będzie długa, ale wpływowe osoby w klubie uważają, że powinniśmy wystawić swojego kandydata – ujawniła osoba bliska kierownictwu stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Ostateczna decyzja ma zapaść we wtorek o godz. 20 w drodze głosowania.

Horała jest wiceprzewodniczącym Rozwoju Plus. Jedno ze źródeł przekonuje, że to „oczywisty kandydat”. Horała miał „w całości oddać się polityce”, a nominacja na stanowisko wicemarszałka Sejmu „byłaby naturalnym krokiem w jego karierze”. – Choć jest osobą bardzo skromną, to myślę, że nie odmówi – podkreślił rozmówca. Niewykluczone, że w ostatniej chwili do gry może wskoczyć jeszcze ktoś inny.

Marcin Horała kandydatem Rozwoju Plus na wicemarszałka Sejmu? Jest plan „B”

Zgodnie z uchwałą Sejmu z listopada 2023 r. liczbę wicemarszałków ustalono na sześciu. Obecne funkcję tę pełnią Krzysztof Bosak, Szymon Hołownia, Dorota Niedziela, Monika Wielichowska oraz Piotr Zgorzelski, więc zostaje jedno miejsce. Początkowo było ono przewidziane dla PiS, ale kandydatura Elżbiety Witek nie znajdowała większości. Teraz po rozłamie Prawo i Sprawiedliwość chce zaproponować Marcina Ociepę.

Rozwój Plus chce też złożyć podczas najbliższego posiedzenia wniosek o rozszerzenie Prezydium Sejmu o dwa miejsca, również dla klubu Centrum. Klub Centrum ma także zgłosić kandydata na wicemarszałka. Rozważani są Mirosław Suchoń oraz Aleksandra Leo. Szanse na przegłosowanie wniosku ws. poszerzenia Prezydium Sejmu są jednak małe. W przypadku odmowy stowarzyszenie Morawieckiego ma „raczej poprzeć” Ociepę.

Czytaj też:

Sejm szykuje się na ostrą przepychankę. W tle nowy sędzia TK i weto Nawrockiego Czytaj też:

Kaczyński wrócił z urlopu, PiS musi mierzyć się z problemem. „Wizerunkowo to wygląda źle”