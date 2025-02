Niemowlę w oknie życia. Chłopiec ma zaledwie kilka dni

Pracownicy Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ulicy Orlej w Białymstoku usłyszeli alarm w czwartek przed godziną 10. To właśnie wtedy ktoś zostawił zaledwie kilkudniowego chłopca w tamtejszym oknie życia.

Więcej o sprawie w rozmowie z TVN24 przekazała Katarzyna Liedke-Charkiewicz, dyrektorka białostockiego Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. – Mniej więcej pięciodniowy, noworodek na pewno, bo jeszcze miał pępowinę zaopatrzoną i widać było, że jest maluszkiem. Zadbany, ubrany odpowiednio do warunków, najprawdopodobniej nakarmiony, bo nie płakał w ogóle, był spokojniutki przez ten cały czas – mówiła.

Przy chłopcu nie znaleziono żadnego listu

Zgodnie z panującymi w białostockim Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych procedurami zawiadomione zostały pogotowie i policja. Zanim to, dyrektorka sprawdziła, czy wszystko na pierwszy rzut oka jest z chłopcem dobrze. Potem zabrano go do szpitala na badania.

Chłopiec nie miał przy sobie żadnego listu, ani żadnych rzeczy osobistych. – Był po prostu ubrany stosownie – powiedziała TVN24 dyrektorka placówki. – Miał kombinezon i ubrany był w śpioszki oraz body – wytłumaczyła.

Okno życia w placówce Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Orlej w Białymstoku działa od trzech lat. Wcześniej znajdowało się w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedynka” przy ulicy Słonimskiej 8.

Kolejne dziecko w oknie życia w tym miesiącu

To nie pierwsze dziecko zostawione w oknie życia w tym miesiącu. Nieco ponad tydzień wcześniej, w środę 12 lutego, alarm podniesiono w takiej placówce w Świdnicy, gdzie znaleziony został kilkunastomiesięczny chłopiec.

