Poseł PiS miał „chodzić z klamką” po Sejmie. Hołownia podejmuje kroki

W trakcie obrad Sejmu pojawił się zarzut, że Edward Siarka miał rzekomo wejść na teren Sejmu z bronią. Jeden z polityków Koalicji Obywatelskiej w trakcie debaty w Sejmie stwierdził, że „Edward Siarka chodzi po korytarzach budynku przy Wiejskiej z bronią”.

Prowadzący obrady Szymon Hołownia stwierdził, że nie ma na ten temat żadnej wiedzy. Marszałek Sejmu zadeklarował, że skieruje te doniesienia do sprawdzenia przez odpowiednie organy. Do zarzutów polityka KO odniósł się Mariusz Gosek. Polityk PiS podszedł do Szymona Hołowni i zapewnił, że są to pomówienia. – Broń to miał działacz Platformy Obywatelskiej Ryszard Cyba – stwierdził parlamentarzysta.

Wcześniej „Tygodnik Podhalański” donosił, że Edward Siarka jest myśliwym i posiada w domu broń strzelecką. Pozwolenie wydano na podstawie decyzji wojewody małopolskiego. Dziennikarze przekazali, że skierują zapytania do małopolskiej policji, czy w związku ze słowami, które z ust posła PiS padły w Sejmie, zezwolenie na posiadanie broni zostanie mu odebrane.

