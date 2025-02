Nauczyciel podejrzany o uwodzenie 15-latki. Znalazł pracę w szkole katolickiej

Jak wyjaśniała w rozmowie z „Wyborczą” matka 15-latki, nauczyciel Jacek M. miał wykorzystać słabości jej córki. Dziewczyna czuła się w szkole nielubiana i odosobniona, uczęszczała na terapię. Z nowym nauczycielem zaczęła spotykać się we wrześniu 2023 roku i trwało to do stycznia 2024 roku.

Gdynia. Nauczyciel uwiódł 15-latkę

– Córka mówiła, że wychodzi z koleżankami, a w rzeczywistości spędzała czas z Jackiem M. Czekał na nią za naszym domem w samochodzie, jechali do galerii na zakupy, zabierał ją do kina. Tam dotykał moją córkę, wkładał jej rękę w majtki, całował po piersiach, obłapywał – mówiła kobieta.

Dorosły mężczyzna pisał też jednoznacznie seksualne wiadomości do 15-latki. Upewniał się przy tym, że nie zdradzi ona ich tajemnicy. „A może videochat?”, „dawaj na parking kociak, tam, gdzie zawsze”, „popraw stanik, albo zdejmij najlepiej” – to tylko mała próbka jego możliwości.

Wszystko skończyło się dopiero wtedy, gdy ktoś z rodziny Jacka M. odkrył jego korespondencję. Pół roku później nastolatka opowiedziała o wszystkim rodzicom, którzy z kolei zawiadomili policję i szkołę. Dyrektor placówki opowiedział o tym w rozmowie z „GW”.

Problemy nauczyciela z Gdyni

– Nauczyciel natychmiast został zawieszony w obowiązkach i skierowaliśmy sprawę na policję. Okazało się, że policja już wiedziała o wszystkim, bo dwie godziny wcześniej została powiadomiona przez matkę. Nauczyciel miał umowę na rok, bo był w zastępstwie za innego nauczyciela, który przebywał na urlopie zdrowotnym. W czerwcu nauczyciel dostarczył zwolnienie lekarskie, a 31 sierpnia wygasła jego umowa – mówił Marek Lis.

Konsekwencje dla Jacka M. mogą być znacznie poważniejsze. Usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Zgłoszenie w jego sprawie trafiło już także do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim oraz do Rzecznika Praw Dziecka.

Nowa praca zawieszonego nauczyciela

Jak się jednak okazuje, mężczyzna znalazł już nową pracę w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni. Jej dyrektor Dariusz Kruca tłumaczył powody swojej decyzji w rozmowie z dziennikarzami „Wyborczej”.

– Szkoła miała informację o postępowaniu prowadzonym przez rzecznika dyscyplinarnego wojewody. Odbyłem rozmowę z panem Jackiem, podczas której oświadczył, że jest niewinny, że ktoś założył mu fałszywe konto w mediach społecznościowych. W momencie zatrudnienia nauczyciel nie miał kartoteki karnej, nie był zawieszony w prawach nauczyciela, nie figurował w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym – wyjaśniał.

Sam Jacek M. na pytania dziennikarzy nie odpowiedział. Zarzuty miał usłyszeć 21 lutego, ale nie stawił się w sądzie.

