Deportacja migrantów z Polski. Ujawniono liczby

Od początku roku z Polski deportowano 1 300 cudzoziemców – poinformowało RMF FM. Jednocześnie służby przygotowują się do kolejnej akcji deportacyjnej – o znacznie większej skali, do której ma dojść w najbliższych dniach. Sprawa ma dotyczyć obywateli Gruzji. – Współpraca między służbami polskimi i gruzińskimi przebiega bez problemów – komentował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.

– Takie akcje dzieją się trochę w zaciszu. Zarówno co do skali, jak i terminu tych operacji poinformuję wtedy, kiedy się dokonają. To jest też pewna umowa z państwami, które przyjmują tych migrantów. Bardzo różnie są deportacje realizowane, w zależności od państwa, do którego te osoby są deportowane. Czasami są państwa pośredniczące, czasami są loty bezpośrednie. W zależności od sytuacji, od umowy, którą mamy. Katalog różnego rodzaju działań jest w miarę szeroki – dodał.

Sprawa deportacji cudzoziemców z Polski. Jak aktualnie wygląda sytuacja?

– Kluczową kwestią jest to, że państwo, które przyjmuje migrantów, musi mieć pewność, że są to na pewno jego obywatele i dlaczego te osoby są z danego państwa wydalane. To jest współpraca dyplomatyczna, na poziomie służb, międzynarodowa – podsumował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

O deportacjach mówił na antenie radiowej Trójki Tomasz Siemoniak. W zeszłym roku wydalonych zostało osiem tys. osób. – Wyplenimy to. Policja od miesięcy się przygotowywała do tego – powiedział szef MSWiA. Siemoniak wyjaśniał, że „mamy do czynienia z sytuacją, w której gangi działające na terytorium innych państw, Gruzji czy Ukrainy, próbują przenieść swoją działalność do Polski”. – Walka z przestępczością jest jednym z priorytetów naszej prezydencji – podsumował Siemoniak.

Czytaj też:

Siemoniak zapowiada deportacje migrantów. „Nastąpi cała seria”Czytaj też:

Tusk wraca do tematu deportacji. „Kontrole i zatrzymania na bardzo dużą skalę”