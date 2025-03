Zmiana czasu po raz ostatni za polskiej prezydencji w UE? Są nowe ustalenia

Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk w grudniu ubiegłego roku zapowiadał, że Polska będzie chciała wykorzystać swoją prezydencję w Unii Europejskiej m.in. do rozwiązania kwestii zmiany czasu.

Co ze zmianą czasu? Paszyk zapowiadał działania

– Odejście od zmiany czasu z letniego na zimowy zostało wpisane do agendy polskiej prezydencji w UE – informował. – Uznajemy to jako ważny temat społeczny, gospodarczy – dodawał.

Jest to temat, którym unijni urzędnicy zajmują się już od 2018 roku, kiedy to rozpoczęto prace nad uchyleniem dyrektywy 2000/84/WE. Sprawy tej nigdy jednak nie sfinalizowano. Czy stanie się to za polskiej prezydencji?

Nasz kraj ma niewiele czasu na przeforsowanie zmiany. Polska objęła prezydencję w UE 1 stycznia i ma na zrealizowanie swoich pomysłów pół roku. „Faskt” dowiedział się, że w sprawie zmiany czasu rzeczywiście wykonano już pierwsze kroki.

– Zgodnie z zapowiedziami, kierownictwo MRiT w ramach trwającej polskiej prezydencji w Radzie UE, podjęło działania, które mają przełamać impas i nadać nowy impuls w negocjacjach dotyczących odejścia od sezonowej zmiany czasu – przekazano redakcji dziennika.

Minister rozmawiał o zmianie czasu z komisarzem

Przedstawiciele ministra ujawnili, że Paszyk rozmawiał o wznowieniu negocjacji z komisarzem ds. zrównoważonego transportu i turystyki Apostolasem Tzitzikostasem. Do rozmowy miało dojść w czasie posiedzenia Kolegium Komisarzy z Radą Ministrów w Gdańsku.

– Przekonał komisarza, aby nie wycofywał dyrektywy z programu prac KE na 2025 rok. Pracujemy wspólnie z gabinetem komisarza i Dyrekcją Generalną ds. Mobilności i Transportu (MOVE) nad dalszymi działaniami w tym obszarze – zapewniali pracownicy polskiego resortu rozwoju i technologii.

Unijne rozporządzenie dotyczące zmiany czasu obowiązuje do 2026 roku. Zakłada, że czas zimowy będzie zmieniony 30 marca 2025 roku i 29 marca 2026 roku, a czas letni na zimowy będzie zmieniany 26 października 2025 roku oraz 25 października 2026 roku.

– Ze względu na powiązania gospodarcze, w tej kwestii niezbędne jest uzyskanie jednomyślność wszystkich państw UE – podkreślono w ministerstwie.

