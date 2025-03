Polacy otrzymają specjalne przesyłki od rządu Tuska. Znamy szczegóły

Jeden z przepisów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, która weszła w życie 1 stycznia 2025 roku zakłada, że każde gospodarstwo domowe w Polsce powinno otrzymać specjalny poradnik kryzysowy.

Rząd wyśle Polakom poradniki kryzysowe. Znamy szczegóły

Jest to rodzaj broszury informacyjnej, w której pojawią się m.in. porady dotyczące tego, jak poradzić sobie w trudnej sytuacji oraz jak przygotować się na kryzys m.in. poprzez zrobienie odpowiednich zapasów.

Pod pojęciem „kryzysu” ujęto nie tylko konflikty zbrojne, ale także klęski żywiołowe bądź technologiczne. W ustawie zaznaczono, że również takie zdarzenia losowe jak kilkudniowe awarie prądu wymagają specjalnych przygotowań.

Polacy mają w poradniku znaleźć również porady, w jaki sposób zabezpieczyć zwierzęta domowe podczas powodzi lub pożaru oraz szczegółowe informacje o rodzajach sygnałów alarmowych.

Prace nad poradnikiem kryzysowym prowadzą wspólnie MSWiA oraz MON a także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Broszura ma mieć łącznie około 20-30 stron. Ma ona zostać przygotowana nie tylko w języku polskim, ale również angielskim oraz ukraińskim, aby z informacjami mogli się zapoznać obcokrajowcy mieszkający na terenie Polski.

Kiedy rząd wyśle Polakom poradniki kryzysowe?

Z informacji przekazanych przez polski rząd wynika, że poradnik będzie wysyłany do poszczególnych gospodarstw domowych w wersji drukowanej. Broszura ma być również dostępna online w wersji elektronicznej. Szacunkowe koszty przygotowania broszury to od kilku do nawet kilkunastu milionów złotych.

Według najnowszych informacji prace nad poradnikiem mają zostać ukończone do początku maja 2025 roku a do końca bieżącego roku przesyłki mają trafić do wszystkich polskich domów.

