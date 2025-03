Tajemniczy wpis Donalda Tuska. „Widzę popłakujących polityków opozycji”

„Widzę popłakujących polityków opozycji, że życzeń od pań dzisiaj nie dostali. Przypominam więc, że Dzień Chłopca obchodzimy 30 września. 10 marca obchodzimy Dzień Mężczyzny” – napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk.

Dzień Mężczyzn, a Dzień Chłopaka. Donald Tusk zabiera głos, jest błyskawiczna reakcja

„Nie wiedziałem o istnieniu Dnia Chłopca 30 września. Rozumiem, że Pan wie z autopsji? Złożymy Panu tego dnia życzenia, może szczęśliwie się złoży, że nie będzie Pan już premierem Polski” – błyskawicznie odpowiedział szefowi rządu Konrad Berkowicz z Konfederacji.

„Ale bardziej od życzeń interesują nas równe prawa, panie premierze Donaldzie Tusku! Skończmy z nierównymi: wiekiem emerytalnym, kwalifikacją wojskową, urlopami rodziców, przepisami BHP, zasadami traktowania więźniów, traktowaniem ojców w sądach. Niech Pan powie TAK równości płci!” – zareagowało z kolei Stowarzyszenie na rzecz Chłopców i Mężczyzn.

Politycy o święcie 10 marca. Mateusz Morawiecki komentuje

Głos ws. Dnia Chłopca lub Dnia Mężczyzny zabrali również inni politycy, ministerstwa oraz instytucje. „Międzynarodowe awantury i tweety o Dniach Chłopca na X nie obniżą cen żywności, nie zorganizują szczytu UE w Warszawie i nie ochronią Polski! To są Wasze realne działania” – skomentował z kolei Mateusz Morawiecki, dołączając hasztag #DrożyznaZostaje.

„Dzień dobry, Drodzy, Dzień Kobiet, to dla wszystkich ważne święto, ale Dzień Mężczyzn odbierany jest często jako żart. Tak nie powinno być, bowiem, jak równość, to równość. I to równość obu puci!” – stwierdził senator Koalicji Obywatelskiej Adam Szejnfeld, przy okazji uderzając w Karola Nawrockiego.

Życzenia na Dzień Mężczyzny. MEN zamieściło wpis

„Z okazji Dnia Mężczyzn składamy serdeczne życzenia wszystkim Panom! Dziękujemy za Waszą pracę, pasję i zaangażowanie w edukację młodych pokoleń. Wasza rola w szkołach i rodzinach jest nieoceniona! Wspólnie budujemy przyszłość pełną wartości, szacunku i współpracy” – brzmi z kolei tweet Ministerstwa Edukacji Narodowej na platformie X (dawny Twitter).

Dzień Mężczyzny postawił wykorzystać również Narodowy Fundusz Zdrowia, przypominając o znaczeniu profilaktyki zdrowotnej. „W Polsce mężczyźni wciąż rzadziej zgłaszają się na badania profilaktyczne. Często tłumaczą się brakiem czasu, obowiązkami zawodowymi czy przekonaniem, że ‘to im nie jest potrzebne’. Jednak regularne badania to najlepszy sposób na wczesne wykrycie chorób, które mogą rozwijać się bezobjawowo” – podkreślił NFZ.

Czytaj też:

Te badania powinien bezwzględnie wykonać każdy mężczyznaCzytaj też:

Z kokpitu widać więcej. Także to, że kobiety mogą wszystko