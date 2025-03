Prezydent i premier pamiętali o 8 marca. „Mama i siostra wyprowadziły mnie na prostą”

8 marca to każdego roku okazja do poświęcenia paniom jeszcze większej uwagi i jeszcze większego ich docenienia. Pamiętali o tym prezydent i premier, którzy zamieścili na X specjalne wpisy.

Duda i Tusk na Dzień Kobiet

„Szanowne Panie! Proszę byście przyjęły ode mnie najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet! Przede wszystkim wiele radości i zdrowia, satysfakcji z sukcesów, zarówno wielkich, jak i tych drobnych, dużo pozytywnej energii oraz odwagi w spełnianiu marzeń” – pisał prezydent na swoim koncie.

„Wasza mądrość, siła i zaangażowanie w codzienne wyzwania – zarówno w życiu rodzinnym, jak i społecznym – są nieocenionym skarbem. Niech mężczyźni zawsze służą Paniom życzliwością i wsparciem. Wszystkiego najlepszego!” – podkreślał Andrzej Duda.

Nieco inaczej do tematu podszedł Donald Tusk. Mama i Siostra wyprowadziły mnie na prostą, Żonie zawdzięczam wszystko, Córka to światło, Synowa – wcielone dobro, Teściowa, wiadomo, najlepsza, a Wnuczki przesłoniły mi cały świat. Waszym świętem powinien być każdy dzień. Wszystkim Paniom najniższe ukłony – pisał szef rządu, dołączając emoji serca.

Życzenia składali też oczywiście kandydaci na prezydenta. „Żadne kwiaty nie są w stanie wyrazić wdzięczności za to, co robicie każdego dnia. Zasługujecie na wszystko co najlepsze – nie tylko w Dniu Kobiet” – pisał Rafał Trzaskowski.

„Wszystkiego najlepszego dla naszych wspaniałych Kobiet z okazji Waszego święta. Niech żyje Polska Kobieta! Niech żyje Polska!” – pisał Karol Nawrocki, dołączając film, na którym dodawał znacznie więcej i m.in. porównywał kobiety do stoczniowych dźwigów, „dźwigających trud życia codziennego swoich mężczyzn” i trud rozwijającej się Polski.

„Drogie Polki, z okazji Dnia Kobiet życzę Wam wszystkiego, co najlepsze – zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń. Niech każdy dzień przynosi Wam radość, a Wasza siła, mądrość i determinacja zawsze będą doceniane. Niech dzisiejszy dzień będzie pełen uśmiechu i życzliwości!” – życzył z kolei Sławomir Mentzen.

