Trzaskowski pyta o najlepszego prezydenta Polski. Wskazał swojego kandydata

Trzaskowski w krótkim filmie zapytał internautów o ich opinię: „Najlepszy prezydent w historii to?”. Następnie sam odpowiedział:

„Myślę, że Aleksander Kwaśniewski” i dodał, że gdyby ktoś powiedział mu w czasach rządów lewicowego prezydenta, że w przyszłości tak stwierdzi, nie uwierzyłby.

Trzaskowski: „Kwaśniewski najlepszym prezydentem Polski”

Taka deklaracja ze strony prezydenta stolicy wywołała spore zainteresowanie wśród obserwujących jego profil. Zdecydowana większość z nich poparła jego wybór.

„Zdecydowanie tak. Aleksander Kwaśniewski to był mądry, z klasą i taktem prezydent. A pani Jolanta – piękna, elegancka, dbająca o prawa kobiet pierwsza dama” – napisała jedna z internautek.

„Też tak uważam. Jolanta jak do tej pory też była najlepszą pierwszą damą” – dodała kolejna.

Kwaśniewski o Trzaskowskim: „Ma papiery, żeby zostać prezydentem”

Warto przypomnieć, że rok wcześniej Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wyraził pozytywną opinię o Rafale Trzaskowskim jako potencjalnym kandydacie na prezydenta Polski. Podkreślił jego doświadczenie i kompetencje, stwierdzając: „Trzaskowski ma papiery, żeby zostać prezydentem”.

„Ma doświadczenia rozliczne: menedżerskie, jako prezydent Warszawy, parlamentarne, europejskie, rządowe. To człowiek dobrze wykształcony, znający kilka języków, w odpowiednim wieku, z ustabilizowaną sytuacją rodzinną. I gwarantuje to, że współpraca prezydenta z większością rządową, jaką będziemy mieli jeszcze przez co najmniej trzy i pół roku – a może i dłużej – będzie układała się pragmatycznie” – argumentował Kwaśniewski.

Polacy wskazują najlepszego prezydenta

Z sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla tygodnika „Wprost” wynika, że większość Polaków zgadza się z opinią Rafała Trzaskowskiego. Krajanie zapytani o to, który prezydent najlepiej sprawował swoją funkcję, najczęściej wskazywali właśnie Aleksandra Kwaśniewskiego (36,9% głosów). Na dalszych pozycjach uplasowali się:

Lech Kaczyński (15,7%)

Andrzej Duda (15%)

Lech Wałęsa (10,5%)

Bronisław Komorowski (5,6%)

Z kolei 16,3% respondentów nie potrafiło wskazać najlepszego prezydenta.

Profil zwolenników Kwaśniewskiego

Analiza demograficzna respondentów ujawnia, że Kwaśniewski cieszy się największym poparciem wśród kobiet (37,2%), osób powyżej 50. roku życia (49,6%), osób z wyższym wykształceniem (41,7%) oraz mieszkańców dużych miast powyżej 500 tys. mieszkańców (50%).

Ekspert: „Kwaśniewski jest jak wino”

Dr Bartosz Rydliński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, komentując wyniki sondażu, stwierdził: „Aleksander Kwaśniewski jest po prostu jak wino. Bardzo dobrze starzeje się w wymiarze politycznym”.

Co osiągnął Kwaśniewski?

Jednym z najważniejszych osiągnięć Kwaśniewskiego było współtworzenie i podpisanie nowej Konstytucji RP w 1997 roku, która zastąpiła poprzednią ustawę zasadniczą z czasów PRL.

Kwaśniewski odegrał też kluczową rolę w procesie akcesji Polski do NATO, podpisując dokumenty ratyfikacyjne 26 lutego 1999 roku.

Jego prezydentura to także okres intensywnych działań na rzecz integracji Polski z Unią Europejską, co zaowocowało przystąpieniem kraju do Wspólnoty w 2004 roku.

Warto też przypomnieć, że Kwaśniewski był aktywnym uczestnikiem polityki międzynarodowej, m.in. jako mediator podczas Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie.

Czytaj też:

Kwaśniewska skradła show podczas Bestsellerów Empiku. Oto pełna lista nagrodzonych