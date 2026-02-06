Z sufitu polała się woda. Z dworca ewakuowano setki osób

Około 200 osób zostało ewakuowanych z dworca Poznań Główny po tym, jak w jednym z jego obszarów uruchomił się system przeciwpożarowy. Jak poinformowała Interię Państwowa Straż Pożarna w Poznaniu, przyczyną alarmu była awaria instalacji wodnej. Na miejsce skierowano cztery zastępy strażaków.

Awaria na stacji Poznań Główny. Awaria rury uruchomiła system przeciwpożarowy

Do zdarzenia doszło w piątek rano. Jedna z rur znajdujących się na terenie dworca uległa uszkodzeniu, co doprowadziło do wycieku wody. Unosząca się para wodna została wykryta przez czujniki, które automatycznie uruchomiły system przeciwpożarowy.

Na miejsce natychmiast wezwano straż pożarną. Jak przekazał rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, zarządca obiektu jeszcze przed przyjazdem służb zdołał ustalić źródło problemu. – Awaria została zatrzymana, a alarm uznany za fałszywy – poinformował Interię młodszy aspirant Marcin Tecław.

Ewakuacja podróżnych i woda lejąca się z sufitu

W związku z aktywacją systemów bezpieczeństwa z dworca ewakuowano około 200 podróżnych.

W mediach społecznościowych szybko pojawiły się nagrania dokumentujące skutki awarii. Widać na nich wodę tryskającą pod ciśnieniem w pobliżu stojącego na peronie pociągu, a także pasażerów przechodzących pod przeciekającym sufitem.

Jak wynika z materiału opublikowanego przez serwis ePoznan, problemy wystąpiły również w części autobusowej dworca. Nie ma jednak informacji, by doszło do wstrzymania ruchu autobusów.

Dworzec z problemami. Wkrótce ma zniknąć z mapy miasta

Poznań Główny to jeden z najbardziej obciążonych dworców kolejowych w Polsce. Z danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że w 2024 roku obsłużył on blisko 27 milionów pasażerów.

Obecny budynek, potocznie nazywany „chlebakiem” ze względu na swój charakterystyczny kształt, funkcjonuje od kilkunastu lat. Od dawna jest jednak krytykowany za niefunkcjonalność i niedostosowanie do potrzeb podróżnych. Z tego powodu władze planują jego likwidację.

W zeszłym tygodniu PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z władzami Poznania porozumienie dotyczące prac przygotowawczych pod budowę nowego dworca.

