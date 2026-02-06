Trzęsienie ziemi w SOP. To efekty „miażdżącego audytu”

W ostatnich dniach w Służbie Ochrony Państwa doszło do kolejnych zmian kadrowych. Z funkcji odwołano zastępcę dyrektora zarządu SOP oraz dyrektora jednego z oddziałów. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka nie wyklucza, że mogą pojawić się kolejne odwołania ze wspomnianej formacji.

– Wczoraj został odwołany zastępca dyrektora zarządu, a w środę główny dyrektor jednego z oddziałów – przekazała Gałecka w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

SOP pod lupą. Miażdżące wnioski i zawieszenia

To nie pierwsze zmiany w SOP w ostatnim czasie. We wtorek ministerstwo potwierdziło odwołanie czterech dyrektorów kluczowych pionów oraz jednego zastępcy. Decyzję podjął pełniący obowiązki komendanta SOP pułkownik Tomasz Jackowicz w związku z audytem w formacji, który – jak zaznaczyła rzeczniczka MSWiA – był miażdżący.

Równocześnie zawieszono funkcjonariusza, który nie zajmował stanowiska kierowniczego, a któremu postawiono zarzut „naruszenia etyki funkcjonariusza SOP”. Postępowanie w jego sprawie prowadzone było od października ubiegłego roku i dotyczyło między innymi kierowania gróźb wobec dziennikarza. MSWiA poinformowało, że w środę formacja złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

Kontrowersje wokół generała Radosława Jaworskiego

Wcześniej, po zakończeniu kontroli w SOP, szef MSWiA Marcin Kierwiński wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec gen. bryg. Radosława Jaworskiego i zawiesił go w obowiązkach. Jaworski przebywał wcześniej na zwolnieniu lekarskim i zaległym urlopie. Postępowanie było związane z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera Donalda Tuska, do której doszło we wrześniu ubiegłego roku.

MSWiA podało, że minister poprosił o raport i informacje ze strony SOP. Po kradzieży Lexusa spod domu premiera w Sopocie, odwołani zostali dyrektor i wicedyrektor biura ochrony premiera, a obowiązki szefa SOP przejął płk Tomasz Jackowicz.

SOP. Co to jest i kogo chroni?

Służba Ochrony Państwa została powołana ustawą z 8 grudnia 2017 roku i od 1 lutego 2018 roku zastąpiła Biuro Ochrony Rządu.

SOP zapewnia bezpieczeństwo między innymi Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, wiceprezesom Rady Ministrów, ministrom właściwym do spraw wewnętrznych i zagranicznych, byłym prezydentom, osobom wchodzącym w skład delegacji państw obcych przebywającym w Polsce, innym chronionym osobom i obiektom oraz placówkom zagranicznym RP.

