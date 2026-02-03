Tajemniczy wątek w sprawie Iwony Wieczorek. Kto kierował białym autem?

Śledztwo ws. jednego z najbardziej tajemniczych zaginięć, do którego doszło ponad 15 lat temu na terenie Trójmiasta, wciąż nie dało odpowiedzi na najważniejsze pytania: gdzie znajdują się zwłoki 19-letniej kobiety i kto ją uprowadził. Postępowanie w pewnym momencie przejęte zostało przez Wydział Przestępstw Niewykrytych Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji (znany w powszechnie jako „Archiwum X”).

Głośnym echem odbiły się natomiast niedawno fotografie funkcjonariuszy policji w białych kombinezonach, którzy – co zaskoczyło opinię publiczną – prowadzili czynności w Sopocie (czyli na terenie miasta, z którego samotnie, po całonocnej zabawie, Iwona Wieczorek wracała do domu w Gdańsku). Strój mundurowych od razu zwrócił uwagę opinii publicznej – stosowany jest on po to, by nie doszło do zatarcia śladów (materiału dowodowego). Poza tym w miejscu, gdzie znajdowali się przedstawiciele służb, ustawiony został specjalny namiot.

Oprócz tego, co można było zauważyć gołym okiem, ws. akcji funkcjonariuszy nic więcej oficjalnie nie wiadomo.

Tajemnicze auto białego koloru. Kierowca to kluczowy świadek ws. Iwony Wieczorek?

W połowie stycznia 2026 roku Wydział do Walki z Terrorem Kryminalnym i Wydział Zabójstw Komendy Stołecznej Policji opublikowały komunikat prasowy. Mundurowi zwrócili uwagę na ważny szczegół – białego koloru auto, którego zdjęcie (kadr pochodzący z nagrania, które powstało dzięki znajdującej się na miejscu kamerze monitoringu miejskiego) w 2024 r. obiegło media społecznościowe. Kierujący 17 lipca 2010 r. przemierzał wspomnianym wcześniej samochodem osobowym trasę: przez Rumię, Redę i okolice Pucka (na Pomorzu). Policjanci apelowali wówczas do internautów, by zgłosili się na pobliską komendę, jeśli rozpoznają pojazd i (lub) wiedzą coś o mężczyźnie, który feralnego dnia siedział za kółkiem. Podkreślają, że informacje te mogą być kluczowe do rozwiązania sprawy.

Swego czasu portal Goniec zwrócił się z pytaniem do eksperta – Marka Dyjasza – o białego koloru osobówkę. Były dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji przyznał, że skoro przykuł on uwagę śledczych, to na pewno nie bez powodu. W opinii specjalisty nie należała ona do sprawcy, ale do ważnego ws. świadka.

