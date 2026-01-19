Zaginięcie Iwony Wieczorek. Policja sprawdza konkretny trop. Jest nowy apel

Sprawa Iwony Wieczorek jest jedną z najbardziej tajemniczych, jeśli chodzi o zaginięcia w Polsce. Pozostaje nierozwiązana od ponad 15 lat. Komenda Stołeczna Policji opublikowała nowy komunikat w sprawie.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Policja weryfikuje trop

„Stołeczni policjanci nadal sprawdzają trop w sprawie zaginionej Iwony Wieczorek, który pojawił się w czerwcu ubiegłego roku. Dotyczy on pojazdu, który przemieszczał się 17 lipca 2010 roku o godzinie 5:07 w Gdańsku w rejonie Parku Reagana, który jak następnie ustalono przemieszczał się na trasie Rumia, Reda, okolice Pucka” – czytamy.

Funkcjonariusze ze stołecznego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw, którzy prowadzą tę sprawę, uzyskali informację, że związek z zaginięciem kobiety może mieć kierowca białego fiata cinquecento. Zaapelowano do wszystkich osób, które mają jakiekolwiek informacje w sprawie, aby kontaktowały się z policją. Można to zrobić albo osobiście (w najbliższej jednostce), albo telefonicznie (tel. 573 934 910).

Jak podkreślono, informacje mogą przyczynić się do wyjaśnienia zagadki zaginięcia Iwony Wieczorek. Czynności w tej sprawie wykonywane są pod nadzorem Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

Akcja policji w Sopocie. Prokuratura zabrała głos

Kilka dni temu, w środę 14 stycznia, kryminalni z Małopolski prowadzili działania przy ul. Polnej w Sopocie. O sprawie jako pierwszy poinformował portal trójmiasto.pl. Nie wiadomo, czy prowadzona akcja ma związek z poszukiwaniami Iwony Wieczorek.

– Funkcjonariusze policji, na polecenie prokuratora z małopolskiego wydziału PZ (zajmującego się przestępczością zorganizowaną – red.) wykonują w Sopocie czynności dowodowe w śledztwie dotyczącym niewyjaśnionego zabójstwa sprzed kilkunastu lat – przekazał wówczas prok. Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej w Warszawie. Jak dodał, „czynności te mają sprawdzić, czy zachodzą przesłanki do podjęcia na nowo umorzonego postępowania”.

