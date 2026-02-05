Cisza od dwóch miesięcy. Patrycja zaginęła w tajemniczych okolicznościach

Od blisko dwóch miesięcy trwają poszukiwania 47-letniej Patrycji Seweryn, mieszkanki Krakowa. Kobieta w połowie grudnia opuściła swoje mieszkanie i do dziś nie skontaktowała się ani z rodziną, ani ze znajomymi.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 12 grudnia 2025 roku Patrycja Seweryn wyszła z lokalu przy ulicy Masarskiej. Zabierała ze sobą beżowy plecak oraz niewielką walizkę na kółkach. Od tamtej pory nie wróciła do domu i nie dała znaku życia.

Krakowska policja publikuje rysopis i apeluje o pomoc

Po tym, jak próby kontaktu z 47-latką okazały się bezskuteczne, jej bliscy zgłosili zaginięcie. Sprawą zajmuje się Komenda Miejska Policji w Krakowie, która prowadzi intensywne działania poszukiwawcze.

Funkcjonariusze opublikowali wizerunek oraz rysopis zaginionej i zwracają się z apelem do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat jej aktualnego miejsca pobytu.

Patrycja Seweryn ma około 160 centymetrów wzrostu, zielone oczy oraz blond włosy. W dniu zaginięcia ubrana była w granatową kurtkę i granatowe buty typu czółenka.

Policja: każdy sygnał może być kluczowy

Śledczy podkreślają, że nawet pozornie nieistotna informacja może okazać się pomocna w ustaleniu losu zaginionej kobiety.

„Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionej, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji II w Krakowie pod numerem telefonu 47-83-52-915 lub pod numerem alarmowym 112” – apelują policjanci.

