Burza po programie Wysockiej-Schnepf. „Gdzieś są granice. Sprawą powinna zająć się KRRiT”

W czwartek 5 lutego głównym tematem programu „Niebezpieczne związki” w TVP Info była sprawa decyzji sądu ws. aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Jej ogłoszenie jednak się przeciągało. Odwołano program „Kwiatki Polskie”, zamiast którego miało być Wydanie Specjalnie. W dalszym ciągu kontynuowano jednak program Doroty Wysockiej-Schnepf.

Kiedy w końcu ogłoszono decyzję dotyczącą byłego ministra sprawiedliwości, dziennikarka oznajmiła, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zostanie podjęta próba kontaktu z Ziobrą. Wysocka-Schnepf wytłumaczyła widzom, że stanie się to poza biurem prasowym PiS-u, m.in. z uwagi na późną godzinę. – Spróbujemy jednak przez małżonkę, Patrycję Kotecką-Ziobro – mówiła prowadząca program. Dodała, że próby będą ponawiane, mimo że żona byłego ministra sprawiedliwości nie odbierała.

Dorota Wysocka Schnepf krytykowana przez PiS po programie w TVP Info. Sprawą zajmie się KRRiT?

Z anteny „spadła” też „Panorama”. Po zakończeniu „Niebezpiecznych związków” przeniesiono się na Wydanie Specjalne do studia TVP. Zachowanie Wysockiej-Schnepf skrytykowali w mediach społecznościowych politycy Prawa i Sprawiedliwości. „Od dzisiaj jak się nie dodzwonicie do Tuska, dzwońcie do jego żony. Jak Giertych nie odbierze, może córka pomoże? Nowy pomysł czystej wody w likwidacji: nękanie rodzin polityków” – oburzył się Michał Woś.

„Arcykapłanka nadal w formie. Ja wszystko rozumiem, ale gdzieś są granice. Sprawą powinna – w mojej ocenie – zająć się KRRiT” – wtórował partyjnemu koledze Mariusz Gosek. Woś w piątek ujawnił, że Patrycja Kotecka przed programem „wyraźnie odmówiła rozmowy”. „Mieli to na piśmie. I co? Zadzwonili na żywo. Chamstwo i nękanie. Standardy czystej wody w likwidacji” – podsumował polityk PiS.

