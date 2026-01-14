Poseł PiS nawiązał w Republice do opuszczenia studia TVP Info. Wbił szpilę Wysockiej-Schnepf

Mariusz Gosek w środę 14 stycznia był gościem TV Republika. Prowadzący program Michał Rachoń i pozostali komentujący przywitali go okrzykiem: „Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę”. Dołączył do nich poseł PiS. To nawiązanie do obecności Goska w studiu TVP dzień wcześniej, kiedy to polityk Prawa i Sprawiedliwości bronił Karola Nawrockiego i jego obecności na pielgrzymce kibiców, gdzie skandowano takie samo hasło.

– Wiecowe, solidarnościowe hasło. Czołem wielkim bohaterom Polski, którzy byli internowani przez to plugawe zniewolenie, bo sierp i młot to symbol zniewolenia. I ten symbol zniewolenia dzisiaj przeszkadza w mainstreamowych, reżimowych, nielegalnie przejętych mediach, którzy szczują i plują na prezydenta. Sierp i młot jest symbolem, a krzyż jest wyrzucany do kosza – w takich czasach przyszło nam żyć – powiedział na wstępie Gosek.

Mariusz Gosek opuścił studio TVP Info. Poseł PiS tłumaczył się w TV Republika

– Nie mam zamiaru się tłumaczyć z tego, że jestem Polakiem i mam obowiązki polskie względem ludzi internowanych, kiedy ci ludzie właśnie pod symbolem tego sierpa i młota walczyli, wtrącali do więzienia tych bohaterów, ludzi internowanych, którzy sprzeciwiali się bezprawiu. Zawsze będę krzyczał: Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę. Proszę jeszcze o jedno, żebyście nie eliminowali ludzi z Kościoła – komentował poseł PiS po kilku minutach.

– Ja nigdy w życiu nie zrobiłbym czegoś takiego. Ja się cieszę, jestem członkiem Kościoła katolickiego praktykującym. Trzeba się cieszyć, nawet jeżeli ten człowiek popełniał grzechy ciężkie. Trzeba się cieszyć, że jest w Kościele, że się nawrócił, a nie wrócił na ścieżkę przestępstwa, jeżeli takie były. Prezydent, to nie jest selekcjoner kibiców. Prezydent jest Polakiem, ma obowiązki polskie, spotka się ze wszystkimi Polakami. Czołem, panie prezydencie, Boże błogosław prezydenta – zakończył Gosek.

Poseł PiS o wyjściu ze studia TVP Info. Wspomniał o „arcykapłance świątyni propagandy”

Polityk Prawa i Sprawiedliwości nawiązał tym samym do przywitania Nawrockiego z Tomaszem P., ps. „Dragon”. W kolejnym programie po ok. pół godzinie Gosek zapewnił, że „zawsze chętnie wraca do TVP, nawet po spotkaniu z arcykapłanką świątyni propagandy”. To określenie dotyczące Doroty Wysockiej-Schnepf. Poseł PiS tłumaczył, że gdyby wczoraj zdecydował się zabrać głos, to pewnie i tak by mu przerwano. Gosek kolejny raz powtórzył hasło: „Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę”.

Czytaj też:

Wulgaryzmy, hejt i polityka. Lawina donosów do KRRiTCzytaj też:

Posłanka PiS podana do sądu za słowa w TV Republika. „Odpowie za kłamliwe wypowiedzi”