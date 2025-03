„Cmentarników” jest coraz więcej. Nie popełnij jednego błędu, kiedy je spotkasz

Kowale bezskrzydłe często nazywane są u nas także „cmentarnikami” lub „tramwajarzami”. To owady występujące w całej Polsce w dużych skupiskach. Najczęściej spotkamy je w parkach, ogrodach, na cmentarzach czy ogólnie w przestrzeni miejskiej. Lubią okolice kasztanowców, lip i robinii akacjowych.

Ciepły marzec poskutkował wysypem „tramwajarzy”

„Cmentarników” zwykle jest dużo i mają charakterystyczny zapach. Ich jaskrawe barwy powodują, że ludzie często biorą je za szkodniki i starają się wyeliminować. Tymczasem wcale nie jest to dobre podejście. „Tramwajarze” nie stanowią zagrożenia ani dla naszych roślin, ani dla zwierząt domowych.

Kowale bezskrzydłe mają za to pozytywną rolę do odegrania. Owady z czarno-czerwonym odwłokiem i długimi odnóżami żywią się m.in. komarami czy mszycami. Sprawia to, że są bardzo pożyteczne w naszym ekosystemie, zmniejszając populację uciążliwych gatunków. W tym roku jest ich szczególnie dużo ze względu na ciepły marzec.

Pożyteczne owady mylone ze szkodnikami

„Tramwajarze” mylone są często z poskrzypką lipową. Mają podobny kształt i kolor do chrząszczy, które niszczą uprawy. Odróżnić je można po charakterystycznym czarnym znaku oraz kropkach na odwłoku, których nie posiada z kolei szkodnik.

W przeciwieństwie do szkodliwych owadów, „cmentarniki” nie gryzą jednak ludzi i nie roznoszą chorób. Ich obecność w pobliżu ludzkich siedzib powinna spotykać się z pozytywnym przyjęciem, ponieważ oprócz mszyc i komarów, żywią się też sokami martwych robaków czy resztkami roślin. Ich rola w przyrodzie zasługuje na docenienie.

