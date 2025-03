Wybuchy złości Andrzeja Dudy. Ujawniono, jaki prywatnie jest prezydent

Andrzej Duda na przestrzeni lat miał w swojej kancelarii kilkudziesięciu współpracowników. W najbliższym otoczeniu prezydenta wielokrotnie dochodziło do zmian. Jak się okazuje, Andrzej Duda jest wyjątkowo surowym szefem. Takie wnioski płyną z fragmentów książki Jacka Gądka poświęconej głowie państwa, które opublikował „Newsweek”.

Andrzej Duda prywatnie. Szokujące doniesienia

Jedna z osób związanych z Pałacem Prezydenckim na pytanie, czy prezydent krzyczy na swoich współpracowników, odpowiedziała jednym słowem: straszliwie. – Prezydent pilnował się, aby to ruganie ludzi w pałacu odbywało się w cztery oczy – komentowała inna dodając, że „Andrzej Duda jest bardzo emocjonalną osobą”.

Bliski współpracownik głowy państwa przyznał, że „jeśli polityk się na coś wkurzył, to potrafił wrzeszczeć na ludzi i kląć”. – Często dostawał szału. A potem jakby nigdy nic: zero komentarza, zero przepraszam. Przychodził i potrafił być miły, jakby nic się nie stało – opowiadało źródło z Pałacu Prezydenckiego.

Szczególnie trudne dla pracowników Kancelarii Prezydenta miałby być początki pierwszej kadencji. – Dochodziło do wielu kłótni, nawet można powiedzieć, że awantur. A zaczynało się od wybuchu złości i emocji Andrzeja w jakichś zupełnie błahych sprawach. Publicznie tego nie widać, ale on jest bardzo wybuchowy. Udało się to jednak jakoś z czasem opanować – przyznała osoba związana z Pałacem Prezydenckim.

„COVID-19 zmienił Andrzeja”

W sytuacjach złości Andrzej Duda ma chodzić w kółko po gabinecie i żywiołowo gestykulować. Jak czytamy w „Newsweeku”, na postawę prezydenta spory wpływ miał zarówno sposób traktowania przez członków PiS, jak i pandemia koronawirusa. – COVID-19 zmienił Andrzeja. Stał się bardziej nerwowy, bo męczył się tym, że nie ma kontaktu z ludźmi. Siedział w izolacji i nie miał kontaktu z tłumami, a jemu trudno bez tego żyć – zdradził jego współpracownik.

