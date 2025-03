Zawody, w których najłatwiej dorobisz. Przestawiamy listę

Dodatkowa praca to doskonałe rozwiązanie dla osób, które mają wolny czas i potrzebują dodatkowego zarobku. Coraz więcej kobiet w ciąży decyduje się na dodatkową działalność, by nie polegać tylko na zasiłku macierzyńskim.

Istnieje wiele zawodów, które można wykonywać po godzinach etatowej pracy, łącząc je z codziennymi obowiązkami. Warto jednak pamiętać, by przed podjęciem freelancingu sprawdzić, czy umowy z pracodawcą nie ograniczają takiej działalności, zwłaszcza w kwestiach poufności i zakazu konkurencji. Więcej o pracach dodatkowych przeczytasz w osobnym artykule.

Zawody, które mogą dać na dodatkowe pieniądze

Jednym z popularniejszych sposobów zarobku jest copywriting, czyli tworzenie tekstów dla firm. Stawki wynoszą od 60 do 80 zł za 1000 znaków, w zależności od rodzaju tekstu. Kolejnym pomysłem jest założenie sklepu internetowego. Dzięki dropshippingowi, gdzie hurtownie zajmują się wysyłką, można zacząć sprzedaż bez inwestowania w zapasy. Zarobki zależą od liczby zamówień, a sklep można prowadzić w wolnym czasie.

Przewóz osób to kolejny sposób na dodatkowy dochód. Współpraca z firmami jak Uber czy Bolt daje możliwość zarobienia od 5 tys. zł miesięcznie, a przy większym zaangażowaniu nawet 8,5 tys. zł brutto. Z kolei dla osób biegle posługujących się językami obcymi, tłumaczenia mogą stanowić dobry sposób na zarobek. Proste teksty, takie jak dokumenty w języku angielskim, przynoszą od 35 do 45 zł za stronę, a specjalistyczne stawki, np. w językach fińskim czy japońskim, mogą wynosić nawet ponad 110 zł za stronę.

Fotografia okolicznościowa to świetny sposób na dodatkowy zarobek, szczególnie w branży ślubnej, gdzie zarobki mogą wynosić od 2,5 tys. do 7 tys. zł za reportaż. Natomiast opieka nad dziećmi i osobami starszymi to praca, która nie wymaga specjalnych kwalifikacji. Stawki za godzinę pracy opiekunki zaczynają się od kilkunastu złotych i mogą sięgać 100 zł, a opiekunowie osób starszych zarabiają średnio 4000 zł brutto miesięcznie. Więcej o zawodach, jakie mogą nam dać dodatkowy zarobek do pracy etatowej przeczytasz w dodatkowym artykule.