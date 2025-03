Zaginął Igor Groszek. 17-latek wyszedł do szkoły i ślad po nim zaginął

Zgłoszenie o zaginięciu 17-letniego Igora, mieszkańca Babic w gminie Oświęcim, wpłynęło od rodziny nastolatka do Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu w poniedziałek, 24 marca, w godzinach wieczornych. Jak przekazano policjantom, nastolatek tuż po godz. 7 rano wyszedł z domu do szkoły, jednak nie dotarł na zajęcia. Nie wrócił także do domu, ani nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Policja poszukuje 17-latka. Igor Groszek zapadł się pod ziemię

Zgodnie z opublikowanym przez policję opisem Igor Groszek ma 165 cm wzrostu, jest szczupłej sylwetki, ma krótkie i ciemne, ścięte na jeżyka włosy i niebieskie oczy. W momencie zaginięcia ubrany był w ciemną kurtkę, czarne spodnie dresowe firmy Adidas oraz czarne sportowe buty firmy Nike.

Jak czytamy na stronie powiatu oświęcimskiego, funkcjonariusze policji przeprowadzili już poszukiwania w rejonie miejsca zamieszkania zaginionego. Ponadto sprawdzane są brzegi Soły i Wisły oraz pobliskich zbiorników wodnych. Przeczesywane są tereny zielone, a w działaniach udział bierze przewodnik z psem tropiącym.

Ponadto funkcjonariusze prowadzą poszukiwania z udziałem policyjnego drona, który sprawdza trudnodostępne tereny. Analizowane są nagrania z monitoringów. Policjanci próbują także ustalić, gdzie ewentualnie mógłby się udać nastolatek.

Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach 17-letniego Igora

Funkcjonariusze zwracają się do osób, które mogą mieć jakąś informację nt. tego, gdzie znajduje się Igor Groszek. „Apelujemy do osób, które znają miejsce pobytu Igora Groszek lub widziały go od chwili zaginięcia o pilny kontakt z policjantami z oświęcimskiej komendy Policji pod numer telefonu 47 83 26 280 lub pod numer alarmowy 112” – wzywają.

Analogiczny apel wystosował powiat oświęcimski. „O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80” – czytamy.

