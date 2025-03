Mark Rutte odwiedził Warszawę w ostatnią środę. Spotkał się z kluczowymi polskimi liderami, w tym premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentem Andrzejem Dudą. Głównym celem wizyty było omówienie bieżącej sytuacji bezpieczeństwa w Europie oraz wzmocnienie współpracy w ramach Sojuszu. Podczas konferencji prasowej Rutte przekazał, że odpowiedź na ewentualny atak na Polskę lub innego członka Sojuszu musi być z góry wiadoma.

Szef NATO z wizytą w Polsce. Wyraźne ostrzeżenie dla Putina

– To musi być jasne dla pana Władimira Władimirowicza Putina oraz dla kogokolwiek, kto chciałby nas zaatakować – przekazał Rutte podczas spotkania z dziennikarzami.

Premier Tusk zaznaczył natomiast, że „sytuacja w Ukrainie bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo Polski i Europy”. Dodał również, że NATO musi być solidarne i wierzyć w zasadę „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.

Zwiększone wydatki na obronność

Polska konsekwentnie zwiększa swoje wydatki na obronność, stając się liderem wśród państw NATO pod względem procentowego udziału PKB przeznaczanego na ten cel.

W 2025 roku planowane jest przeznaczenie 4,7% PKB na obronność, co stanowi wzrost w porównaniu z 4,1% w poprzednim roku. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że takie działania są niezbędne w obliczu rosnących zagrożeń ze strony Rosji.

Dodatkowo Polska planuje zainwestować 3 miliardy złotych (około 750 milionów dolarów) w zwiększenie produkcji amunicji, aby zapewnić odpowiednie zapasy w przypadku ewentualnego konfliktu. Inwestycje te obejmują rozbudowę produkcji amunicji dużego kalibru, co ma na celu wzmocnienie zdolności obronnych kraju.

Inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa regionalnego

Polska aktywnie angażuje się w inicjatywy mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Projekt „Tarcza Wschód” obejmuje budowę około 800 kilometrów umocnień obronnych, barier przeciwpancernych oraz zaawansowanych systemów rozpoznania i wykrywania wzdłuż granic z Rosją i Białorusią. Szacowany koszt tego przedsięwzięcia to co najmniej 10 miliardów złotych (około 2,5 miliarda dolarów).

Ponadto Polska wraz z krajami bałtyckimi rozważa wycofanie się z Konwencji Ottawskiej zakazującej stosowania min przeciwpiechotnych, argumentując potrzebę większej elastyczności w obronie wschodniej flanki NATO w obliczu rosnących zagrożeń ze strony Rosji i Białorusi.

Rutte o roli Polski w NATO

Sekretarz generalny NATO podkreślił, że Polska jest ważnym sojusznikiem. Pochwalił projekt „Tarcza Wschód” i zwrócił uwagę na wysokość wydatków na obronność.

– Polska jest bardzo cenionym sojusznikiem już od 26 lat. Daje przykład innym (...) 4,6 PKB – tyle Polska zamierza wydatkować na obronność, a wydatki na obronność są bardzo ważne – powiedział Rutte, cytowany przez Polsat News.

Apel o zwiększenie wydatków obronnych w NATO

Polska aktywnie nawołuje inne państwa członkowskie NATO do zwiększenia wydatków na obronność. Prezydent Andrzej Duda złożył wniosek o podniesienie minimalnego poziomu wydatków obronnych w NATO do 3% PKB, podkreślając potrzebę dostosowania się do współczesnych wyzwań bezpieczeństwa.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski również opowiada się za znacznym zwiększeniem europejskich wydatków na obronność, proponując utworzenie 5-tysięcznej brygady zmechanizowanej UE oraz włączenie Wielkiej Brytanii i Ukrainy do istniejących struktur obronnych Europy.

Czytaj też:

Niemiecki dziennik krytykuję Polskę. Chodzi o śmiercionośną, ale skuteczną brońCzytaj też:

Tusk z ważną deklaracją. Padły słowa o polskiej granicy