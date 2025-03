Prawo azylowe stało się faktem. Rząd zadziałał szybko

Opublikowane w czwartek rozporządzenie wchodzi w życie z momentem ogłoszenia. „Wprowadza się czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej” – czytamy. Ograniczenie obowiązuje na granicy państwowej z Republiką Białorusi przez 60 dni od dnia wejścia w życie.

Rząd opublikował rozporządzenie ws. prawa do azylu. „Czasowe ograniczenie”

Plany pilnego przyjęcia rozporządzenia premier Donald Tusk zapowiadał już w środę po południu. „Jeszcze dziś wieczorem rząd przyjmie rozporządzenie zawieszające prawo do składania wniosków o azyl. Tak jak zapowiadałem – bez chwili zwłoki” – pisał w mediach społecznościowych prezes Rady Ministrów.

Wcześniej tego samego dnia o podpisaniu ustawy azylowej poinformował prezydent Andrzej Duda. – Zdecydowałem dziś, że tzw. ustawa azylowa wejdzie w życie. Podpisałem ją, bo uważam, że jest potrzebna dla umacniania bezpieczeństwa naszych granic – mówił na briefingu prasowym.

– Zachęcam Premiera do podejmowania aktywnych działań w kwestii bezpieczeństwa Polski. Najważniejsze jest to, by bronić polskiej granicy i polskich służb, które stoją na jej straży – podkreślała głowa państwa.

Prezydent podpisał, premier nie zwlekał. Prawo do azylu zawieszone

Razem z ogłoszeniem swojej decyzji prezydent opublikował listę pytań do premiera. Pytał m.in. o to, jakie działania rząd podjął w celu przeciwdziałania przekazywaniu do Polski migrantów z Niemiec, oraz o to, jakie działania premier podjął w zakresie prac nad wdrożeniem niekorzystnych rozwiązań paktu migracyjnego.

O podpisanie ustawy azylowej przez prezydenta we wtorek apelował premier. – Dlaczego to jest takie ważne? Byliśmy ostatnio na granicy, ale nie trzeba tam być, żeby wiedzieć, że każdego dnia nasi funkcjonariusze straży granicznej, policji, żołnierze ciągle narażają swoje zdrowie i życie, chroniąc granice przed nielegalnymi próbami przekroczeń – mówił premier.

Czytaj też:

Współpracownik Andrzeja Dudy o dramatycznych chwilach. „Siedzieliśmy w ciszy i każdy się modlił”Czytaj też:

Taka jest prywatnie Agata Duda. Uwagę zwraca jedna rzecz