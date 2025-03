Ujawniono sekrety z życia pary prezydenckiej. „Agata krótko trzyma Andrzeja”

Politycy sprawujący najważniejsze funkcje w państwie budzą ogromne emocje. Nie tylko z racji swoich zawodowych obowiązków, ale również życia prywatnego. Szczególnie, gdy tak jak Agata Kornhauser-Duda rzadko zabierają publicznie głos, co tylko podsyca różnego rodzaju spekulacje.

Agata Kornhauser-Duda. Jaka jest prywatnie?

Na łamach „Newsweeka” pojawił się fragment książki Jacka Gądka, który wziął pod lupę Andrzeja Dudę. Z rozmów dziennikarza z osobami z otoczenia głowy państwa wynika, że Pierwsza Dama jest postrachem Pałacu Prezydenckiego. – Ludzie się jej boją. Wiadomo, że nikt jej nie podskoczy – powiedział jeden ze współpracowników prezydenta. – Agata jest bardzo wyniosła i trudno dostępna. Jest bardzo rzeczowa, wyjątkowo konkretna. Harda babka. Sama mówi, że wokół niej musi być „ordnung” – dodawał inny.

Źródło z Pałacu Prezydenckiego przyznało, że „jak Agata Kornhauser-Duda coś wymyśliła, to bardzo trudno było to zmienić”. – Wręcz przeciwnie: wszystko się musiało zmienić, tylko nie to, co sobie umyśliła. Jest naprawdę bardzo trudna we współpracy. Wielu ludzi potrafiła rozwścieczyć – czytamy.

Jednak inna osoba blisko związana z parą prezydencką podkreśliła, że „oczywiście, można powiedzieć, że Agata Duda jest osobą trudną we współpracy, ale z drugiej strony jeżeli nie postawi granicy, to wszystko się po prostu sypnie”. – Straci jakiekolwiek prywatne życie, przestanie mieć przyjaciół, przestanie się spotykać ze znajomymi – wyjaśniała.

„Agata krótko trzyma Andrzeja”

Jeden z rozmówców dziennikarza, który blisko współpracuje z Andrzejem Dudą zdradził, że żona bardzo krótko go trzyma. – Lepiej najpierw było coś ustalić z Agatą, a dopiero potem z Andrzejem – stwierdził.

Jednocześnie Agata Kornhauser-Duda miała bardzo mocno przeżywać polityczne ataki na swojego męża i zachowanie Jarosława Kaczyńskiego wobec niego. – Oczywiście nie publicznie, ale potrafiła też czasami ostro skomentować lekceważące wobec Andrzeja zachowanie prezesa PiS – ją to po prostu wściekało, że Andrzej jest tak źle traktowany przez swoją partię i swoich kolegów. Nigdy nie była fanką prezesa Kaczyńskiego – przyznał jeden z prezydenckich ministrów.

