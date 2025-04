Wąsik i Kamiński stracili kolejne immunitety. Jest decyzja PE

We wtorek 1 kwietnia Parlament Europejski uchylił immunitety dwóch eurodeputowanych z PiS. Decyzję w sprawie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego podjęto w drodze głosowania na sesji plenarnej w Strasburgu. W Polsce prowadzone jest przeciwko nim postępowanie w sprawie niezastosowania się do zakazu pełnienia funkcji publicznych.

Wąsik i Kamiński bez immunitetów PE

Całą procedurę rozpoczęto jeszcze w połowie 2024 roku z inicjatywy ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara. 16 września o wpłynięciu do PE dokumentów ws. obu europosłów poinformowała przewodnicząca europarlamentu Roberta Metsola. Wnioskami zajęła się komisja prawna PE.

Wysłuchania Kamińskiego i Wąsika odbyły się odpowiednio 30 stycznia i 18 lutego 2025 roku. 17 marca z kolei na zamkniętym spotkaniu większość członków komisji prawnej zagłosowała za przyjęciem rekomendacji o uchyleniu immunitetów obu polityków. Wreszcie, przed kluczowym głosowaniem, przedstawiono w PE wypracowane rekomendacje.

Polacy bez immunitetów. Na czym opierali się europosłowie?

We wtorkowym głosowaniu decydowała zwykła większość głosy. Brane pod uwagę były wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE oraz artykuły 105 ust. 2 i 5 polskiej Konstytucji oraz wyrok polskiego Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 grudnia 2023 roku.

„Zarzucany czyn i późniejszy wniosek o uchylenie jego immunitetu nie dotyczą opinii ani stanowiska zajętego przez Mariusza Kamińskiego w głosowaniu w czasie wykonywania obowiązków służbowych w rozumieniu art. 8 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej" – podkreślano.

Nie stwierdzono przy tym, by postępowanie miało być wymierzone w prace obu polityków w PE. Nie wykazano „okoliczności wskazujących na to, że rozpatrywane postępowanie sądowe wszczęto z zamiarem zaszkodzenia działalności politycznej posła jako deputowanego do Parlamentu Europejskiego".

Sprawa Wąsika i Kamińskiego

20 grudnia 2023 roku Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za nadużycia władzy w CBA. Sąd skazał obu polityków na karę dwóch lat pozbawienia wolności oraz zasądził zakaz pełnienia funkcji publicznych przez pięć lat. Obaj skazani nie uznali tego wyroku.

Opisywana wyżej procedura uchylania immunitetów związana jest ze sprawowaniem przez nich mandatów posłów, mimo prawomocnego zakazu pełnienia funkcji publicznych. Adam Bodnar tłumaczył, że politycy m.in. złamali zakaz poprzez wzięcie udziału w grudniowych obradach Sejmu i głosowaniach oraz uczestniczeniu w posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

„Ustalenia te pozwoliły na przedstawienie M. Kamińskiemu i M. Wąsikowi w dniu 18 kwietnia 2024 r. zarzutów popełnienia przestępstw z art. 244 kk. Na obecnym etapie postępowania zachodzi konieczność uzupełnienia europosłom przedstawianych im zarzutów, a następnie skierowanie aktu oskarżeni do sądu” – czytamy w piśmie szefa resortu sprawiedliwości.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej za przestępstwo objęte treścią wniosku, bez zgody Parlamentu Europejskiego.

