Pijany groził posłance PiS. Błyskawiczna reakcja służb

W ubiegły wtorek do chełmskiej komendy wpłynęło zgłoszenie dotyczące gróźb wobec posłanki, które mogły ją narazić na zagrożenie zdrowia lub życia. Dzień wcześniej na ogólnodostępny numer telefonu biura poselskiego zadzwonił mężczyzna i w rozmowie z pracownicą groził śmiercią posłance. W trakcie podjętych natychmiast działań chełmscy „kryminalni” ustalili, do kogo należy wskazany numer telefonu i zatrzymali 47-latka.

Mężczyzna był nietrzeźwy, miał ponad pół promila alkoholu w organizmie. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. W środę prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu kontaktowania i zbliżania do pokrzywdzonych. Za to przestępstwo 47-latkowi grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Chełm. 47-latek groził posłance PiS Annie Dąbrowskiej-Banaszek

Polska Agencja Prasowa podała, że mężczyzna przyznał się do wykonania telefonu, ale nie potrafił wyjaśnić, co dokładnie powiedział. Według nieoficjalnych doniesień sprawa dotyczy Anny Dąbrowskiej-Banaszek z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, która jako jedyna parlamentarzystka ma w Chełmie biuro poselskie. – To wszystko będzie wyjaśniane, jak wrócę do Chełma po zakończeniu obrad Sejmu – skomentowała posłanka.

Anna Dąbrowska-Banaszek pochodzi z Chełma. Pracuje w rodzinnym mieście jako specjalista chorób wewnętrznych, alergolog i pulmonolog na oddziale wewnętrznym i poradni alergologicznej. Pierwszy raz do Sejmu dostała się w 2019 r. Wówczas startowała z ostatniego miejsca listy PiS jako bezpartyjna kandydatka z rekomendacji Porozumienia. W 2021 r. dołączyła do partii OdNowa. W wyborach w 2023 r. uzyskała reelekcję do Sejmu. Prywatnie jest mamą prezydenta Chełma Jakuba Banaszka.

