Depresja studenta, zwątpienie doktorantki. Wiceministra: Bycie akademikiem jest szalenie stresujące

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Ministerstwo zleciło opracowanie raportu „Analiza badań nad zdrowiem psychicznym i jakością życia w środowisku akademickim” i wnioski chyba nie są optymistyczne.

Dr Karolina Zioło-Pużuk: Wnioski nie są zbyt optymistyczne, ale z drugiej strony raport jest pierwszym krokiem do tego, żebyśmy zajęli się tym zagadnieniem naprawdę kompleksowo.

Momentem, po 20 latach pracy na uczelni, pracy ze studentami, który kazał mi się zastanowić nad tym ważnym problemem, była oczywiście pandemia.

Musieliśmy naprawdę po raz pierwszy, jako wykładowcy, zmierzyć się z problemami studentów, którzy byli sami, zamknięci w domach, daleko od swojego środowiska. Czasami musieli wracać do domu rodzinnego, rezygnować ze swojej „dorosłości”... Czasami to nie były bardzo komfortowe warunki do nauki. Znowu, będąc dorosłymi osobami, musieli dzielić pokój np. z młodszym rodzeństwem. I ten czas się przedłużał. Było bardzo dużo niepewności, z tym się wiązał stres.

(…)

Te badania też pokazały, że ponad 50 proc. studentów to są osoby, które zmagają się z bardzo silnym stresem w różnych okresach swojego pobytu na uczelni. (…)

Takie boomerskie myślenie, że „bycie studentem zawsze jest stresujące” to nie jest prawda. Myślę, że dzisiaj bycie studentem jest znacznie bardziej stresujące.

Oto fragment odcinka: