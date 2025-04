Wybuch w liceum w centrum Wrocławia. Są ranni, wśród nich nastolatka

Trzy z czterech rannych osób trafiły do szpitala. Jedną z nich jest nastolatka, która doznała obrażeń dłoni i twarzy. – Prawdopodobnie będzie musiała zostać poddana zabiegowi w zawiązku z obrażeniami oka – przekazał komisarz Wojciech Jabłoński, rzecznik wrocławskiej policji, cytowany przez polsatnews.pl. Kolejne 150 osób zostało ewakuowanych.

Cztery osoby ranne. Eksplozja w szkolnej pracowni

Według kolejnych informacji przekazanych przez rzecznika wrocławskiej policji, do wybuchu doszło, kiedy pracownik szkoły przeprowadzał doświadczenie z nadtlenkiem wodoru. Choć zgodnie z założeniem substancja miała spalać się niebieskim płomieniem, ale z niewidomych na razie przyczyn eksplodowała.

Szersze informacje na temat zdarzenia przekazało także biuro prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia. Z jego komunikatu dowiedzieliśmy się, że w momencie wybuchu w Sali przebywało dwoje nauczycieli. „Wiadomo, że wybuchła jedna z próbówek. Szkolne wydarzenie zostało natychmiast odwołane” – poinformowano.

150 osób ewakuowanych. Policja ustala szczegóły zdarzenia

Łącznie ewakuowane zostało 150 osób – przekazał kapitan Damian Górka z zespołu prasowego wrocławskiej Państwowej Straży Pożarnej. Dodał także, że choć dalej sprawdzane były pozostałe pomieszczenia szkoły, to nie istnieje już zagrożenie.

Policja zdementowała, jakoby w wyniku wybuchu miały wypaść okna. Funkcjonariusze sprawdzą, jak doszło do eksplozji i jakie procedury nie zadziałały. Przesłuchane mają zostać kolejne osoby.

Eksplozja, choć doprowadziła do przerwania dni otwartych, nie wpłynie na dalsze działanie placówki. W poniedziałek w budynku zgodnie z dotychczasowym planem przeprowadzone zostaną lekcje. Nie wiadomo jednak, czy sala chemiczna, w której doszło do wybuchu, będzie udostępniona do użytku.

