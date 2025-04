Akcja Żandarmerii Wojskowej w lesie niedaleko Łodzi. Odnaleziono fragment uzbrojenia

Komunikat o znalezisku pojawił się na oficjalnym profilu Żandarmerii Wojskowej w mediach społecznościowych w sobotę późnym wieczorem, po godz. 22. Niewiele wcześniej dojść miało do samego odkrycia, o czym najpierw poinformowana została policja, a następnie sama Żandarmeria Wojskowa.

Znaleziony przez przechodnia w lesie fragment najprawdopodobniej pochodzi z „wojskowego statku powietrznego”. We wpisie czytamy: „W sobotę 12 kwietnia br. wieczorem policja przekazała Żandarmerii Wojskowej informację o znalezieniu w okolicach m. Wytrzyszczki, woj. łódzkie, niewielkiego fragmentu części pochodzącej najprawdopodobniej z wojskowego statku powietrznego”.

Obiekt mógł leżeć w lesie nawet dwie dekady

Zaskakująco robi się w dalszej części komunikatu Żandarmerii Wojskowej, w którym mowa jest o tym, ile czasu fragment „wojskowego statku powietrznego” mógł leżeć w lesie. Choć tutaj nie ma pewności, wojskowi piszą o nawet dwóch dekadach.

Wskazywać ma na to jej stan oraz wstępna analiza. „Wstępna analiza wskazuje, że część przypominająca fragment uzbrojenia mogła leżeć w lesie nawet 20 lat, na co wskazuje jej stan” – czytamy.

Żandarmeria działa na podstawie art. 308 Kpk

Obiekt został już zabezpieczony. Odpowiedzialna za to jest Żandarmeria Wojskowa. W dalszych planach – zgodnie z komunikatem – jest poddanie fragmentu „wojskowego statku powietrznego” szerszej analizie i sprawdzeniu przez doświadczonych saperów. Teraz znaleziska zabezpiecza także policja.

Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że działa w ramach artykułu 308. Kodeksu postępowania karnego. Mówi on o przesłankach, terminie i zakresie postępowania w niezbędnym zakresie. Reguluje on m.in. to, kiedy policja lub prokuratura może przeprowadzać czynności procesowe przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia.

Czytaj też:

Atak na funkcjonariuszy przy granicy z Białorusią. Jeden z napastników miał mundurCzytaj też:

Przerażający wypadek pod Krakowem. Spadochroniarz runął na ziemię