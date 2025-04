Trzy debaty i jeden zdecydowany zwycięzca. To nie żaden z kandydatów

Trzy debaty kandydatów na prezydenta – dwie w Końskich i jedna w studiu Telewizji Republika – unaoczniły nam dwa fakty. Po pierwsze, że notowania niektórych kandydatów były przeszacowane, a innych niedoszacowane. A po drugie – że Telewizja Republika wyrosła na poważne medium, z którym trzeba się liczyć. Potrafi profesjonalnie zorganizować polityczną debatę, bez faworyzowania któregokolwiek kandydata, a próba jej ignorowania wychodzi bokiem ignorującym.

Przeszacowani i niedoszacowani

Rafał Trzaskowski, kandydat KO i Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji należą do pierwszego zbioru czyli kandydatów przeszacowanych przez pracownie badań opinii publicznej.

Sondaże obu politykom dawały poparcie, które nie wynikało z arytmetyki wyborczej.

Trzaskowski w sondażach zbliżał się do poparcia rzędu 40 proc. i to mając za plecami dwójkę kontrkandydatów z tej samej koalicji rządzącej czyli Szymona Hołownię z Polski 2050 i Magdalenę Biejat z Nowej Lewicy. Przy czym poparcie dla Trzaskowskiego było sporo wyższe od poparcia dla jego partii, a w pierwszej turze wyborów prezydenckich, kiedy każda formacja ma swojego kandydata, te głosy powinny rozkładać się proporcjonalnie do preferencji partyjnych. Zatem podejrzenie przeszacowanie tego wyniku samo się narzucało.

Identyczne zastrzeżenie dotyczyło poparcia dla Sławomira Mentzena. Jego twardy elektorat to nieco ponad 7 proc. wyborców, którzy poparli Konfederację w 2023 roku. W wyniku dobrej kampanii prezydenckiej Mentzen mógł zyskać drugie tyle wyborców. Ale przecież nie trzy razy tyle, co jego partia półtora roku temu. A kandydat Konfederacji zbliżał się już do 20 proc. poparcia w sondażach sprzed debat.

Dlatego spadek poparcia w najnowszych badaniach – dla Trzaskowskiego do poziomu mniej więcej poparcia dla KO czyli ok. 35 proc. a dla Mentzena do poziomu plus-minus 13 proc. – jest po prostu urealnieniem ich wyników.

Z kolei niedoszacowani w ostatnich tygodniach kandydaci, to Karol Nawrocki i Szymon Hołownia.