Tragiczne okoliczności śmierci 30-latki. „LPR nie odmówiło transportu pacjentki”

Mieszkanka Piławy Górnej zemdlała w swoim domu. Jej narzeczony wezwał na miejsce karetkę pogotowia, która pilnie przetransportowała młodą kobietę na szpitalny oddział ratunkowy w Świdnicy. Jak w rozmowie z redakcją stacji telewizyjnej TVN24 relacjonował ojciec 30-latki, wykonano jej tomografię komputerową, która wykazała, że mieszkanka Dolnego Śląska zemdlała w wyniku udaru krwotocznego. Pojawiła się potrzeba przetransportowania jej do innej placówki, jednak – jak twierdził ojciec 30-latki – nie było dostępnej karetki pogotowia.

Z relacji ojca młodej kobiety wynika, że w szpitalu „odmówiono” transportu „śmigłowcem” LPR. Mężczyzna miał też nie otrzymać zgody, by zawieźć córkę do innego miejsca na terenie Wałbrzycha. Rozważać transport 30-latki miał rzekomo jeden z lekarzy. Pracownicy szpitala mieli też rozważać wezwanie taksówki. Po godzinie oczekiwania pojawiła się możliwość, by kobieta została przetransportowana prywatną karetką z Jeleniej Góry do szpitala, lecz ta miała być dostępna dopiero półtorej godziny później.

W międzyczasie ojciec 30-latki miał też dzwonić pod ogólnopolski numer 112, ale został poinformowany, że w okolicy nie ma żadnego wolnego ambulansu. Ostatecznie mieszkanka Piławy Górnej trafiła do wałbrzyskiej placówki med. dopiero po czterech godzinach (licząc od utracenia świadomości). W międzyczasie lekarze zajmowali się innym pacjentem z wylewem, więc 30-latka wciąż miała czekać na pomoc. Po sześciu godzinach miała trafić do szpitala we Wrocławiu. Niestety zmarła.

„LPR nie odmówiło transportu pacjentki, ponieważ taki transport nie został zlecony”

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego „Latawiec” w Świdnicy – Grzegorz Kloc – nie chciał udzielić mediom szczegółowych informacji odnośnie sprawy, powołując się na ochronę danych osobowych. Zaznaczył, że „szpital wszczął postępowanie wyjaśniające”, a „podobne sytuacje nie zdarzają się często”. Wskazał, że „zawsze w takim przypadku szpital stara się zorganizować alternatywny transport”, natomiast w przypadku pacjentki „placówka wykorzystała wszystkie dostępne możliwości, a opóźnienie było niezależne” od szpitala.

17 kwietnia oświadczenie ws. wydało zaś Lotniczego Pogotowie Ratunkowe. Rzecznik prasowy – Justyna Sochacka – poinformowała, że „LPR nie odmówiło transportu pacjentki, ponieważ taki transport nie został zlecony”. Ponadto „27 i 28 marca bieżącego roku nikt (ani lekarze z Regionalnego Szpitala Specjalistycznego »Latawiec« w Świdnicy, ani lekarze ze szpitala w Wałbrzychu, ani członkowie rodziny pacjentki) nie kontaktował się z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym celem zlecenia lotniczego transportu sanitarnego ze szpitali w Świdnicy i Wałbrzychu”.

„Nieprawdą jest, że Lotnicze Pogotowie Ratunkowe »nie świadczy[ły] usług transportu między szpitalami«. Wręcz przeciwnie, jednym ze statutowych i ustawowych zadań jednostki jest wykonywanie lotniczego transportu sanitarnego chorych pomiędzy podmiotami leczniczymi” – zaznacza przedstawicielka LPR. „Nieprawdą jest, że »piloci nie latają w nocy«. Wymaga podkreślenia, że wszyscy piloci zatrudnieni w LPR mają uprawnienia do wykonywania operacji nocnych. Sześć baz HEMS w kraju dyżuruje całą dobę” – przypomina rzeczniczka.

