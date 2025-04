Polak został biskupem na Madagaskarze. Nie spodziewał się, że tam wróci

Urodzony w marcu 1966 roku w Nowym Mieście Lubawskim o Marek Ochlak to absolwent Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze. Zakonnikiem został w 1990 roku, a święcenia kapłańskie przyjął dwa lata później.

Polak Biskupem Madagaskaru

Krótko pełnił funkcję wikarego w Kędzierzynie-Koźlu, po czym został wysłany do Francji, gdzie przygotowywał się do wyjazdu na misję. Okres od 1995 do 2021 roku spędził na Madagaskarze, gdzie był m.in. przełożonym delegatury swojego zgromadzenia. Od 2023 roku jest przełożonym prowincjalnym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce.

Gdy papież przekazał swoją decyzję odnośnie biskupa Madagaskaru, o. Marek Ochlak został poproszony o komentarz. Nie ukrywał, że była to dla niego wiadomość dość niespodziewana. – Ta informacja na pewno mnie zaskoczyła – stwierdził w rozmowie z Radiem Watykańskim. Podkreślał, że jest to dla niego wyzwanie, ale jednocześnie realizacja powołania misyjnego.

O. Marek Ochlak zaskoczony decyzją papieża

– Nigdy nie myślałem, że jeszcze wrócę na Madagaskar, dlatego, że zgromadzenie powołało mnie do Polski, ale Pan Bóg ma swoje drogi, Pan Bóg daje siłę, daje moc, wskazuje, że mamy pomóc zbawić siebie i innych – podsumował o. Ochlak.

– Przypominają mi się słowa naszego założyciela św. Eugeniusza de Mazenoda, że w naszym życiu kapłańskim, zakonnym ma być miłość, a na zewnątrz gorliwość o zbawienie dusz. Myślę, że ta gorliwość o zbawienie dusz w jakiś sposób wzywa mnie na Madagaskar – dodawał.

O. Marek Ochlak skorzystał z okazji i za sprawą rozgłośni katolickiej podziękował tym wszystkim, którzy modlą się w jego intencji. – Proszę o modlitwę i mam nadzieję, że dalej będziecie mi towarzyszyć w mojej misji jako misjonarza i obecnie jako biskupa – mówił.

Dotychczasowy prowincjał Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce stanie na czele diecezji Fenoarivo Atsinanand.

