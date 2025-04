Księża oburzeni nowym mieszkaniem abp. Gądeckiego. „Jak w Wersalu”

Na początku ubiegłego roku poznańska „Wyborcza” informowała o wielkim remoncie kanonii na poznańskim Ostrowie Tumskim. Remont był nieprzypadkowy. To tam po odejściu na emeryturę miał zamieszkać arcybiskup poznański Stanisław Gądecki. Teraz informacje dziennika stały się faktem. – Nasz odchodzący arcybiskup już się przeprowadził do kanonii – usłyszeli dziennikarze.

Księża rozmawiający anonimowo z „Wyborczą” nie kryją oburzenia. – Idźcie zobaczyć, jak to teraz wygląda. Tynki i chodniki jak w Wersalu. Nikt trawy na zielono nie malował, bo sama w sobie wygląda jak w botaniku – stwierdził jeden z poznańskich proboszczów.

Duchowny nie jest odosobniony w swojej opinii. Jak zwraca dziennikowi uwagę inny rozmówca, wielu jego kolegów kapłanów na wsiach nie ma za co wyremontować domu parafialnego czy probostwa. – O takich inwestycjach jak kanonia mogą tylko pomarzyć – zauważył inny proboszcz, tym razem z powiatu poznańskiego.

22 mln dotacji dla kurii. Cześć na remont kanonii

Już od początku remont kanonii budził kontrowersje. Jednym z powodów był fakt, że część kosztów zostało pokrytych z opiewającej na kwotę 22 mln złotych dotacji Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotacja z NFOŚiGW zakładała remont sześciu budynków. Owej kanonii, a także dwóch budynków Wydziału Teologicznego UAM, probostwa parafii pw. Najświętszego Zbawiciela, psałterii poznańskiej na Ostrowie Tumskim oraz zespołu pałacowego w Otorowie, gdzie mieści się dom rekolekcyjny. W pierwszych pięciu prace zostały rozpoczęte.

O postęp rozpoczętych prac „Wyborcza” zapytała rzecznika kurii. „Z inwestycji dofinansowywanych przez NFOŚiGW trwają jeszcze prace przy budynkach Wydziału Teologicznego, pozostałe już się zakończyły”.

Jedna inwestycja nie ruszyła. „Najpierw apartamenty dla biskupów”

Wyjątkiem jest dom rekolekcyjny. – Ta inwestycja w ogóle się nie rozpoczęła. W pierwszej kolejności remontowano kanonię dla odchodzącego hierarchy, a tu nawet rusztowania nie ustawiono – zdradził dziennikowi anonimowy proboszcz z Poznania. – Ponoć w ogóle z modernizacji zrezygnowano, bo potrzeba więcej pieniędzy, których nie ma – powiedział. Inny proboszcz dodaje: „Najpierw apartamenty dla biskupów, potem dla reszty”.

O prace w Otorowie oraz o to, czy ewentualnie zwrócona zostanie dotacja z NFOŚiGW, dziennik także zapytał rzecznika. „Inwestycja w Otorowie nie została jeszcze rozpoczęta i zostanie przełożona w czasie ze względu na zakres prac remontowych koniecznych do wykonania. Archidiecezja nie ma czego zwracać do NFOŚiGW, ponieważ środki z funduszu przekazywane są dopiero po wykonaniu prac termomodernizacyjnych” – odpowiedział.

Zgodnie z kosztorysem termomodernizacja kanonii kosztowała ponad 5,3 mln złotych. Według danych przekazanych „Wyborczej” przez prawnika kurii pół roku temu dotacja z NFOŚiGW na ten cel wyniosła około pół miliona złotych.

