To dlatego nielegalni migranci przekraczają polską granicę. Mają tylko jeden cel

Z danych Straży Granicznej wynika, że od 1 stycznia do 31 marca z Niemiec do Polski przekazano ponad 170 cudzoziemców, przede wszystkim Rosjan, Ukraińców i Syryjczyków – podaje „Rzeczpospolita”. W 2024 r. takich osób było 690 i dominowali Rosjanie, Afgańczycy i obywatele Indii. W 2023 r. statystyki wykazały rekordowe 968 osób, a w 2022 r. – 630. Przed operacją hybrydową liczby były zdecydowanie mniejsze. W 2021 r. migrantów było 342, a w 2020 r. – 335.

Politycy Konfederacji, grzmią jednak, że do naszego kraju wróciło w ubiegłym roku 10 tys. obcokrajowców. Takie dane podają niemieckie służby, które odsyłają nam nie tylko migrantów, którzy przekroczyli unijną granicę w Polsce, lub złożyli u nas wniosek o azyl. Do Niemiec nie są też wpuszczani cudzoziemcy z prawem do pobytu w Polsce, którzy nie mają zezwolenia na poruszania się po innych krajach europejskiej wspólnoty.

Nielegalni migranci z Niemiec do Polski. Wiceszef MSWiA odpowiada Konfederacji

– To głównie Ukraińcy z polskimi kartami pobytu i przeterminowanymi paszportami. Migrantów z tzw. śladem białoruskim od początku roku już praktycznie nie ma – przekonuje prof. Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji odpowiedzialny za migrację. Zawracania na granicy w stronę Polski było cztery razy więcej niż pełnych readmisji. Polska musi wyrazić zgodę na readmisję, a Berlin pokazać dowody, że to właśnie z naszego kraju obcokrajowcy dostali się do Niemiec.

Mogą to być bilety, czy stemple w paszporcie. Do Polski zawracani są też migranci, którzy złożyli u nas wniosek o ochronę międzynarodową, jednak przekroczyli naszą zachodnią granicę nie czekając na rozpatrzenie pisma. Cudzoziemcy chcą więc pokonać polsko-białoruską granicę nielegalnie, aby nie znaleźć się w polskim systemie i mieć szansę na azyl w innym państwie.

