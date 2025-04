Pogoda na majówkę zaskoczy. Będzie trochę wiosny i trochę jesieni

Zmienność warunków atmosferycznych sprawi, że planując aktywności na świeżym powietrzu, warto śledzić codzienne prognozy. Nadchodzący tydzień przyniesie zarówno prawdziwie wiosenną aurę, jak i powiewy surowej jesieni.

Poniedziałek: słoneczne rozpoczęcie tygodnia

Tydzień rozpoczął się bardzo pogodnie. W poniedziałek w całym kraju dominowało słońce, a po chłodnym poranku z przymrozkami temperatury wzrosły do całkiem przyjemnych wartości. W ciągu dnia termometry pokazały od 13 stopni Celsjusza na północy oraz w rejonach podgórskich, przez około 18 stopni Celsjusza w centrum i na południowym wschodzie, aż po 21 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Wiatr był słaby i umiarkowany, co dodatkowo sprzyjało przebywaniu na świeżym powietrzu.

Wtorek: słońce na południu, chmury i deszcz na północy

We wtorek mieszkańcy południa Polski nadal będą mogli się cieszyć słoneczną aurą, jednak w pozostałych regionach pojawią się już chmury. Na północy i północnym wschodzie spadną miejscami słabe opady deszczu. Temperatury będą jednak nadal wysokie: od 16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 21–22 stopnie w centrum i na południu, do nawet 23 stopni Celsjusza na zachodzie i południowym zachodzie. Na północy kraju najchłodniej – od 12 do 15 stopni.

Co ważne, wiatr na południu będzie słaby, na pozostałym obszarze będzie umiarkowany, ale może przechodzić w porywisty, co przy niższej temperaturze może potęgować uczucie chłodu.

Środa: więcej chmur i przelotne opady

W środę w całym kraju prognozowane jest zachmurzenie zarówno umiarkowane, jak i duże. Miejscami pojawią się także przelotne opady deszczu. Temperatury jednak nadal będą sprzyjać aktywności na świeżym powietrzu: od 16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 22 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Nad morzem będzie chłodniej – tylko od 10 do 15 stopni Celsjusza.

Tam również może pojawić się okresami dość silny wiatr, w porywach nad morzem do 80 km/h.

Czwartek: pogodnie, ale z przymrozkami w nocy

W czwartek aura poprawi się, a niebo będzie w większości kraju pogodne. Na wschodzie chwilami pojawi się więcej chmur, jednak bez opadów. W nocy w rejonach podgórskich Sudetów możliwe będą przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni Celsjusza.

W ciągu dnia temperatura sięgnie od 10 stopni Celsjusza nad morzem, około 16 stopni w centrum i na południu, do 21 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, co sprzyjać będzie przebywaniu na świeżym powietrzu.

Piątek: najcieplejszy dzień tygodnia

Piątek przyniesie najwyższe temperatury w całym tygodniu. Maksymalna temperatura na zachodzie kraju wyniesie nawet do 24 stopni Celsjusza i około 17 stopni na wschodzie. Nad morzem chłodniej – około 14 stopni Celsjusza. Na niebie pojawią się chmury, a w północnej, zachodniej i centralnej Polsce mogą pojawić się przelotne opady deszczu.

Na południu i wschodzie nie powinno padać, choć dominować będzie zachmurzenie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, co przy wysokiej temperaturze nie będzie szczególnie uciążliwe.

Sobota: powiew jesieni z wiatrem i chłodem

Sobota przyniesie niestety wyraźną zmianę pogody. Przeważać będzie zachmurzenie i silny wiatr, a miejscami, szczególnie na krańcach północnych i południowych, pojawi się przelotny deszcz.

Temperatura w dzień oscylować będzie w granicach od 14 do 17 stopni Celsjusza, ale w północnych województwach będzie znacznie chłodniej – jedynie od 10 do 13 stopni. Wiatr znów będzie porywisty i osiągnie tam prędkość około 75 km/h, co spowoduje znaczne obniżenie odczuwalnej temperatury.

Niedziela: pochmurno, deszczowo i zimno

Koniec tygodnia też nie będzie rozpieszczać. Niedziela będzie pochmurna i deszczowa w całym kraju. Temperatury spadną – nad morzem będzie zaledwie 7 stopni Celsjusza, w centrum około 13 stopni, a na południowym zachodzie do 15 stopni Celsjusza. Umiarkowany, okresami dość silny wiatr w porywach nad morzem osiągnie do 55 km/h.

Czytaj też:

Turyści w lasach powinni uważać. Te tajemnicze rury to nie śmieciCzytaj też:

Zaskakujące prognozy w kraju, gdzie mieszka wielu Polaków. Taki będzie początek maja