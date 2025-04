Nagranie z księdzem oburzyło Polaków. Jest finał głośnej sprawy

Na filmie, który w błyskawicznym tempie obiegł sieć, widać było księdza, którego zza siatki ogrodzeniowej obszczekuje pies. W reakcji na zachowanie zwierzaka ksiądz ze złością zaczyna kopać w ogrodzenie posesji, wykonuje zamach torbą a na koniec podnosi z ulicy przedmiot przypominający kamień, którym rzuca w kierunku psa.

Nagranie wywołało ogromne poruszenie wśród internautów. Jedna z sąsiadek zażartowała podobno, że pies z filmu „zna się na ludziach”. Wieść niosła, że duchowny mógł być sfrustrowany, bo część mieszkańców nie wpuściła go na kolędę. Mimo nagrania wielu sądziło, że ksiądz poniesie odpowiedzialność – potencjalnie za drażnienie zwierzęcia (kara grzywny lub nagany) lub znęcanie się nad nim, za co kodeks przewiduje do 3 lat więzienia.

„Z oburzeniem, ale bez zaskoczenia”. Będzie zażalenie

Niestety, do procesu nie dojdzie. Prokuratura postanowiła sprawę zakończyć – i umorzyła postępowanie. Organizacja Viva! natychmiast zareagowała, publikując mocne oświadczenie.

„Z oburzeniem, ale bez zaskoczenia przyjęliśmy decyzję o umorzeniu postępowania ws. księdza, który w styczniu w miejscowości Wysoka Braniewska znęcał się nad psem poprzez jego złośliwe straszenie i drażnienie” – czytamy w komunikacie.

Fundacja zwraca uwagę, że prokuratura nie musiała uzasadniać decyzji o umorzeniu, więc mogą jedynie przypuszczać, iż uznano, że nie doszło do przestępstwa. Ich zdaniem jednak materiał filmowy dowodzi czegoś zupełnie innego.

„Naszym zdaniem sprawca straszył psa i robił to właśnie w sposób złośliwy, ponieważ pies mu nie zagrażał. Będziemy w tej sprawie składać zażalenie do Sądu i powtarzać argumentację, którą już wcześniej przedstawiliśmy” – zapowiedzieli przedstawiciele organizacji.

