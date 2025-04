Zabójstwo lekarza w Krakowie. Wstrząsające doniesienia

Do zabójstwa dr. Tomasza Soleckiego doszło we wtorek 29 kwietnia w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. 35-letni napastnik zaatakował, gdy lekarz przyjmował pacjentkę. Jak poinformowała Oliwia Bożek-Michalec, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krakowie, sprawca zadał ortopedzie od kilkunastu do kilkudziesięciu ran w obrębie brzucha i klatki piersiowej.

– Prawdopodobnym motywem było niezadowolenie z leczenia, które przeprowadził doktor jakiś czas wcześniej. Kwestia ta była badana przez Izbę Lekarską w Krakowie i nie doszło do ustalenia, że jakiekolwiek nieprawidłowości były po stronie doktora – poinformowała Bożek-Michalec.

Zabójstwo lekarza w Krakowie. 35-latek usłyszał zarzuty

35-letni Jarosław W., funkcjonariusz Służby Więziennej, usłyszał zarzut zabójstwa, a także zarzut usiłowania uszkodzenia ciała pielęgniarki, która znalazła się w gabinecie i próbowała pomóc lekarzowi. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar już wczoraj zapowiedział, że będzie wnioskował do premiera o odwołanie płk. Andrzeja Pecki ze stanowiska dyrektora generalnego Służby Więziennej. Argumentował, że „zmiana ta jest niezbędna, by dokonać nowego otwarcia w działalności Służby Więziennej”.

Szef Służby Więziennej odwołany. Donald Tusk podjął decyzję

Na portalu X (dawnym Twitterze – red.) zostało opublikowane oświadczenie dyrektora generalnego SW. Płk Pecka na wstępie złożył kondolencje rodzinie i bliskim dr. Tomasza Soleckiego. Jednocześnie zapewnił, że „w przypadku sprawcy zabójstwa, jakie miało miejsce w dniu wczorajszym, zostały wdrożone wszystkie procedury przewidziane prawem dot. monitorowania stanu zdrowia funkcjonariuszy Służby Więziennej w czasie pełnienia przez nich służby”.

Zaznaczył także, że w związku z „otrzymywanymi informacjami o niepokojącym zachowaniu funkcjonariusza Aresztu Śledczego w Katowicach, kierownictwo jednostki penitencjarnej podejmowało adekwatne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa działania”. „W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej wątpliwościami dotyczącymi rzekomo opóźnionej reakcji SW na niepokojące sygnały dotyczące zachowania sprawcy, oddaję się do dyspozycji Pana Premiera Donalda Tuska” – napisał płk Andrzej Pecka. Wkrótce później Donald Tusk poinformował, że przyjął dymisję dyrektora generalnego Służby Więziennej.

