To polskie miasto jest oblegane w tym terminie. Nie ma już ponad 90 proc. noclegów

Według informacji Katarzyny Włodarczyk z serwisu nocowanie.pl najwięcej noclegów sprzedano do tej pory w Gdyni, Gdańsku oraz Sopocie. I to nie na okres majówki lub w okolicach Bożego Ciała, a na pierwsze dni lipca. To wtedy w Gdyni odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Open'er. Szczególnie w Gdyni, Gdańsku oraz Sopocie można zauważyć największe zainteresowanie noclegami w tym czasie.

Nagły spadek liczby noclegów

– Na początku lipca, w terminie Open’era, noclegi w Trójmieście są już w dużej mierze wyprzedane – przekazała Katarzyna Włodarczyk z serwisu Nocowanie.pl, cytowana przez Wirtualną Polskę. – W samej Gdyni niedostępnych jest aż 93 proc. ofert. Ceny zaczynają się od około 90 zł za osobę za noc, ale w najlepszych obiektach sięgają nawet 2 300 zł – dodała Włodarczyk.

Jak dodała, „duże festiwale działają jak magnes – goście łączą udział w wydarzeniu z wypoczynkiem nad morzem czy city breakiem” . Znacznie więcej miejsc noclegowych jest jeszcze dostępnych w Gdańsku i Sopocie. Do tej pory zajęto 80 proc. obiektów, a ceny zaczynają się od 200 zł do nawet 5 tys. za osobę za noc.

Noclegi na terenie festiwalu

Osoby, które wolą nocować bezpośrednio na terenie festiwalu, mogą skorzystać z kilku możliwości. Dostępny jest karnet czterodniowy na festiwal z polem namiotowym za 1419 zł oraz karnet weekendowy z możliwością spania w namiocie za 1019 zł. Natomiast za jednodniowy nocleg w namiocie należy zapłacić 160 zł, a za czterodniowy 390 zł.

Organizatorzy oferują również wydzieloną Strefę Glampingu, która znajduje się 700 m od głównego wyjścia. Za 4950 zł można wynająć tzw. glamp dla dwóch osób, a za 5950 zł dla czterech. Ci, którzy chcą nocować w kamperze lub przyczepie muszą zapłacić nieco mniej, bo 2300zł.

