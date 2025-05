Nad Polskę nadciągają potężne burze. Alerty w 14 województwach

Najsilniejsze burze (II stopnia) z możliwymi porywami wiatru do 90 kilometrów na godzinę prognozowane są od województwa lubuskiego aż po pomorskie i warmińsko-mazurskie. W tych regionach możliwe są również intensywne opady deszczu (do 25 milimetrów), a miejscami nawet może spaść grad.

Reszta kraju – poza południowymi krańcami Polski i Szczecinem – objęta jest alertem I stopnia. To oznacza, że także tam mogą wystąpić burze, choć nieco słabsze. IMGW przewiduje opady do 20 milimetrów i wiatr wiejący w porywach do 80 kilometrów na godzinę. IMGW ostrzega, że stopień ostrzeżenia może zostać podniesiony.

Bardzo duże prawdopodobieństwo silnych burz. IMGW i RCB ostrzegają

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 80 procent. Ostrzeżenia będą obowiązywać od piątkowego popołudnia. W północno-zachodniej części Polski mają wejść w życie od godziny 11:00 i potrwać do 17:00. Na pozostałym obszarze obowiązywać będą od godziny 17:00 do około 1:00 w nocy.

RCB wysłało alerty SMS mieszkańcom ośmiu województw – lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego – ostrzegając przed niebezpieczną pogodą. „Uwaga! Dziś (02/05) prognozowane lokalne burze i bardzo silny wiatr. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Śledź komunikaty pogodowe” – głosił komunikat.

Burze mogą być gwałtowne, dlatego warto zachować czujność – zabezpieczyć rzeczy na balkonach, nie parkować pod drzewami i śledzić komunikaty pogodowe.

