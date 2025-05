Jego zaginięcie poruszyło całą Polskę. Słowa matki chwytają za serce

Blisko dwa lata minęły od zaginięcia Krzysztofa Dymińskiego. 27 maja 2023 roku 16-letni wówczas chłopiec wyszedł ze swojego domu w podwarszawskiej miejscowości Pogroszew Kolonia. Wiadomo, że wsiadł do autobusu linii 713, który jechał do Warszawy. Nastolatek po raz ostatni był widziany na Moście Gdańskim, gdzie był oparty o barierkę. Jego telefon po raz ostatni zalogował się do sieci o godzinie 5:21. Od tego momentu ślad po chłopcu zaginął.

W tej tajemniczej sprawie nadal jest mnóstwo znaków zapytania. Rodzice chłopca nadal mają nadzieję, że ich syn wróci do domu cały i zdrowy. 1 maja Krzysztof Dymiński powinien obchodzić swoje 18. urodziny. Z tej okazji jego mama zamieściła w sieci poruszający apel.

Krzysztof Dymiński zaginął. Poruszające słowa matki

„Trudno jest żyć gdy cię nie ma synku. Dom wygląda tak samo, ale jednak bardzo inaczej. Tata skosił trawę, przycięliśmy drzewa, Ivo z Papayem się wygłupiają i ganiają po ogródku, jest zielono i ładnie u nas. Patryk cały czas trenuje siatkówkę i jest w tym naprawdę dobry. Chodzimy do pracy, spotykamy się z przyjaciółmi, załatwiamy sprawy” – napisała Agnieszka Dymińska.

„Gdybyś był, to poszlibyśmy na lody. Oglądalibyśmy wszystkie debaty prezydenckie głośno komentując. Za rok pisałbyś maturę i już nie musiałbyś nosić aparatu na zęby. Zrobiłbyś prawo jazdy, gawędziłbyś z tatą o polityce i technologiach. Zagrałbyś z nami w planszówki, zjadłbyś prawie całą szarlotkę na raz, jeszcze ciepłą. Wytarmosiłbyś Papaya śmiejąc się głośno z jego powarkiwania, obejrzelibyśmy po raz setny Harrego Pottera. Poleciłbyś mi książkę, którą ostatnio przeczytałeś, śmialibyśmy się z twoich wygłupów a ja robiłabym ci ukradkiem zdjęcia, aby zachować te chwile na starość” – wyliczała mama zaginionego nastolatka.

Zaginięcie Krzysztofa Dymińskiego. Matka chłopca zabrała głos

W dalszej części wpisu nawiązała do urodzin chłopca. „Świętowalibyśmy twoje 18. urodziny. Tak jak zwykle lub tak, jak ty byś chciał. Patrzylibyśmy na ciebie z dumą i łezką w oku nie rozumiejąc jak to się stało, że tak szybko dorosłeś. Dlaczego ten czas tak szybko leci” – dodała Agnieszka Dymińska.

Wpis mamy zaginionego nastolatka kończy się poruszającym wyznaniem. „Ciebie nie ma z nami Krzysztof. Bardzo za tobą tęsknimy każdego dnia i bardzo cię kochamy” – napisała mama chłopca w imieniu jego najbliższych.

