Zaginięcie Jowity Zielińskiej. Wyznaczono nagrodę

Do zaginięcia kobiety doszło w lipcu 2024 roku. Jowita Zielińska z Lisin w województwie kujawsko-pomorskim nie dotarła do domu po zakończeniu pracy w Rypinie.

Kobieta w dzień zaginięcia (6 lipca 2024 roku) poruszała się na rowerze leśną drogą z Rojewa do Lisin. Jowita Zielińska nie dojechała do domu. Śledczy prowadzili poszukiwania w okolicznych lasach. Udało się odnaleźć jej rower, ale do dzisiaj nie ustalono, gdzie przebywa 31-latka.

Zaginięcie Jowity Zielińskiej. Rodzina podejrzewa uprowadzenie

W kwietniu bieżącego roku materiał o zniknięciu kobiety wyemitował kanał TVP. Szczegóły sprawy przedstawiono w programie „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…”. Z dziennikarzami rozmawiała teściowa zaginionej kobiety.

– Podejrzewam, że to jakieś uprowadzenie. Jowita na pewno sama by nie opuściła tego miejsca. Było jej tutaj dobrze – powiedziała. Kobieta wątpi w ucieczkę swojej synowej. Jej zdaniem zachowanie Jowity Zielińskiej nie wskazywało na takie plany.

– Gdyby chciała uciec, to zrobiłaby to rano. Mogła wyjechać, zabrać swoje rzeczy, pieniądze. Po co miałaby siedzieć pół dnia w pracy, potem jechać prawie pod dom i nagle „aha, przypomniałam sobie, że może jednak ucieknę”. Bez sensu to jest. Rozmawiałyśmy jeszcze jeszcze o 7 rano i o 10. Wszystko było normalnie – przekazała w programie TVP.

Nagroda za pomoc w odnalezieniu kobiety

Nagrodę w wysokości 10 tys. zł wyznaczono za pomoc w odnalezieniu 31-latki. TVP3 Bydgoszcz poinformował, że taką samą kwotę do puli dodał podcast Olgi Herring (prowadząca program „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…”) i Kanał Ślady.

W dniu swojego zaginięcia Jowita Zielińska ubrana była w czarne, krótkie spodenki i bluzkę w kratkę. Kobieta ma 170 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, sięgające do ramion rude włosy oraz zielone oczy.

