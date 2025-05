Jej zaginięciem żyło pół Polski. W tle rozgrywa się kolejny dramat

Od kilku miesięcy trwają poszukiwania Karoliny Wróbel. 24-latka wyszła ze swojego domu w Czechowicach-Dziedzicach 3 stycznia i przepadła bez śladu.

Zaginięcie Karoliny Wróbel. Patryk B. trafił do aresztu

W sprawie jest wiele znaków zapytania. Kobieta mieszkała ze swoim bratem oraz z Patrykiem B. Tydzień po jej zaginięciu Patryk B. trafił w ręce policji. W trakcie pierwszego przesłuchania zeznał, że udusił Karolinę Wróbel i wrzucił jej ciało do pobliskiego stawu Blaskowiec.

Śledczy nie potwierdzili tej wersji wydarzeń a 29-latek wycofał się ze złożonych zeznań. Od tego momentu utrzymuje, że jest niewinny. Mężczyzna nadal przebywa w areszcie a śledczy nie ujawnili, jakie zarzuty zostały mu przedstawione.

Karolina Wróbel zaginęła. Co stanie się z jej dziećmi?

W tle poszukiwań Karoliny Wróbel rozgrywa się kolejny dramat. 24-latka miała dwoje dzieci – 9-letniego Fabiana i 5-letniego Tymoteusza, których wychowywała samodzielnie. Po zaginięciu kobiety chłopcy trafili do mamy zaginionej. Tatiana Wróbel obawia się, że może stracić dzieci. Przed Sądem Rejonowym w Pszczynie toczy się właśnie postępowanie o ustanowienie rodziny zastępczej dla chłopców. – Robimy wszystko, by chłopcy zostali z nami, bo nie przeżyjemy tego rozstania. Dla nas będzie to podwójna tragedia. Stracę wszystko – mówiła Faktowi pani Tatiana.

Do pomocy włączyła się siostra Karoliny Wróbel – Daria, która zadeklarowała, że chce zaopiekować się siostrzeńcami. Kobieta ma troje swoich własnych dzieci i właśnie jest w kolejnej ciąży.

Aleksandra Bierońska-Oziębło, wiceprezes Sądu Rejonowego w Pszczynie przekazała, że posiedzenie sądu w sprawie ustanowienia rodziny zastępczej dla dzieci Karoliny Wróbel zaplanowano na 28 maja. Sad chce wówczas wysłuchać kandydatów na rodziny zastępcze, którzy zostali wskazani przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej.

