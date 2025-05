16-letnia Maja nie żyje. Nowe fakty z policji ws. poszukiwań i podejrzanego

23 kwietnia 2025 r., około godziny 19:40 16-letnia Maja z Mławy wyszła z domu, informując matkę, że idzie spotkać się z kolegą mieszkającym na sąsiedniej ulicy. Dzień później ok. godz. 20:00 matka nastolatki powiadomiła o zaginięciu córki mławskich policjantów.

Od tego momentu rozpoczęto poszukiwania, w których wykorzystano m.in. policyjne drony, psy tropiące i specjalnie szkolonego psa maintrailingowego, który specjalizuje się w wyszukiwaniu molekuł zapachowych unoszących się tzw. górnym wietrze.

Zaginęła Maja z Mławy, tragiczny finał poszukiwań. Policja wydała komunikat

W poniedziałek matka Mai ostatecznie zgodziła się na opublikowanie wizerunku zaginionej, co pozwoliło na rozpowszechnienie komunikatu o jej zaginięciu. W czwartek doszło do przełomu, kiedy to ok. godz. 5:00 policyjny pies do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich wskazał miejsce, w którym znajdowały się zwłoki 16-latki. Ciało nastolatki było ukryte w bardzo trudno dostępnym miejscu, w zaroślach przy torach kolejowych.

Na miejscu pojawiła się prokuratura. Od razu wiadomo było, że do śmierci Mai przyczyniła się inna osoba. Śledczy wytypowali, że stoi za tym znajomy dziewczyny i rozpoczęli jego poszukiwania. Funkcjonariusze ustalili, że 17-latek z Mławy przebywa za granicą wraz z uczniami ze swojej szkoły.

Maja z Mławy zamordowana. Za podejrzanym wydano ENA

Policjanci z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji w ramach sieci Enfast (europejska sieć współpracy policyjnej zajmująca się poszukiwaniem i zatrzymywaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców) nawiązali współpracę z funkcjonariuszami z Grecji. Za mężczyzną wystawiono list gończy i Europejski Nakaz Aresztowania. Podejrzany został zatrzymany w pokoju hotelowym.

17-latek w trakcie akcji zachowywał się spokojnie. Nastolatek pozostaje w Grecji do dyspozycji miejscowego sądu. Wdrożona zostanie procedura ekstradycyjna. Pomimo młodego wieku 17-latek usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 30 lat więzienia. Prokuratura podała, że mężczyzna nie został jeszcze przesłuchany. Ofiara i podejrzany się znali. Sekcja zwłok jest zaplanowana na przyszły tydzień.

