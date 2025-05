Zabójstwo w Mławie. Ojciec 16-latki o „najważniejszym” pytaniu

Już samo poszukiwanie 16-latki wywołało duże emocje w sieci i wśród lokalnej społeczności – jej wizerunek i rysopis udostępniany był kilka tysięcy razy, co pokazuje ogromne zaangażowanie internautów, którzy wierzyli, że dziewczyna odnajdzie się. Niestety doszło do tragedii – 23 kwietnia została ona najprawdopodobniej pozbawiona życia, przez swojego 17-letniego kolegę. Prokuratura chce postawić mu zarzut zabójstwa, za które to przestępstwo grozi mu nawet 30 lat więzienia – lecz nie dożywocie, ze względu na wiek podejrzanego.

2 maja ojciec 16-latki zabrał głos ws. okoliczności jej śmierci. Udział w zabójstwie jego córki miało więcej osób?

Zabójstwo 16-latki w Mławie. Ojciec dziewczyny miał to zobaczyć na ciele córki. Wujek sugeruje, że mogła być dręczona przed śmiercią

Rozmówca stacji Polsat News nie zgodził się na rozmowę przed kamerami, dopóki nie dojdzie do pogrzebu 16-latki. To on identyfikował zwłoki, które odnaleziono w czwartek w pobliżu jednego z zakładów drzewnych (właścicielem miejsca ma być osoba z rodziny 17-latka). Na ciele córki zauważył między innymi podpalenia. Mężczyzna uważa, że „najważniejsze”, co należy teraz ustalić, to fakt, czy obrażenia te powstały przed, czy po śmierci 16-latki – w kontekście skali doznanego przez nią cierpienia. Ojciec zmarłej przypuszcza, że w zabójstwo zaangażowanych było więcej osób niż zatrzymany w Grecji 17-latek. Ma nadzieję, że wszyscy przestępcy usłyszą sprawiedliwą karę.

Jak przypomina PS, za pośrednictwem mediów społecznościowych głos ws. zabrał także wujek młodej mieszkanki Mławy, która miała zostać zabita. Twierdzi on, że jej rodzina ma ponoć znać szczegóły sprawy. 16-latka miała zostać rzekomo związana, a także polewana była żrącymi substancjami czy przypalana.

W rozmowie z Polsatem ojciec 16-latki ujawnił, że ona i podejrzany 17-latek znali się od momentu, gdy dziewczyna przeprowadziła się ze swoją matką do Olsztyna. Mężczyzna twierdzi, że kobieta dokładnie wiedziała, z kim feralnego dnia miała spotkać się na krótko.

Mazowsze. Jak zmarła 16-latka? „Rozległe obrażenia głowy”

Co doprowadziło do śmierci 16-latki? – Zgon prawdopodobnie nastąpił wskutek licznych i rozległych obrażeń głowy, zadanych tępym narzędziem. W przyszłym tygodniu odbędzie się sekcja zwłok 16-latki – przekazał prok. Bartosz Maliszewski – rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku (woj. mazowieckie).

